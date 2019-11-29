Göz altı estetiği ile yorgun ifadenizden kurtulabilirsiniz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, göz altı torbalarına çözüm sunan göz altı estetiği hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

Bunların yanı sıra sigara ve alkol kullanımı ve uykunun düzensiz olması da göz altı torbalarının da belirginleşmesine neden olur. Göz altı torbaları yaklaşık olarak 30’lu yaşlarda belirginleşmeye başlar ve 40’lı yaşlara kadar ilerlemeye devam eder.

Göz altı torbaları kişinin olduğundan daha asık suratlı ve yaşlı görünmesine neden olur. Ancak ortaya çıkan bu durum göz altı torbası estetiği ile ortadan kaldırılabilir.

AMELİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Göz altı estetiği kişinin cilt yapısına göre farklılık gösterebilir. Ameliyatlar normalde yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır.

Göz altı bölgesi deformasyonları genel olarak orta yüz bölgesi destek dokularının aşağıya yer değiştirmesi sonucu ortaya çıktığı için ben genellikle orta yüz liftingi ile birlikte bu operasyonları yapmaktayım.

Böylece göz altından girilerek yapılan tek bir kesi ile hem sarkmış olan orta yüz bölgesi kemikten ayrılarak yukarıya, eski yerine getirilmekte, hem de göz altındaki torbalanma ve deri fazlalıklarından kurtulunur.