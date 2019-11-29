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Göz altı estetiği ile yorgun ifadenizden kurtulabilirsiniz

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz kapağı cildi altında kas ve yağ tabakaları bulunur. Zaman içerisinde yer çekimi, yaşlanma, güneş ışınlarının etkisi ve genetik faktörlere bağlı olarak göz kapağı cildi elastikiyetini kaybeder ve sarkmalar meydana gelir.

Göz altı estetiği ile yorgun ifadenizden kurtulabilirsiniz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, göz altı torbalarına çözüm sunan göz altı estetiği hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

Bunların yanı sıra sigara ve alkol kullanımı ve uykunun düzensiz olması da göz altı torbalarının da belirginleşmesine neden olur. Göz altı torbaları yaklaşık olarak 30’lu yaşlarda belirginleşmeye başlar ve 40’lı yaşlara kadar ilerlemeye devam eder.

Göz altı torbaları kişinin olduğundan daha asık suratlı ve yaşlı görünmesine neden olur. Ancak ortaya çıkan bu durum göz altı torbası estetiği ile ortadan kaldırılabilir.

AMELİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Göz altı estetiği kişinin cilt yapısına göre farklılık gösterebilir. Ameliyatlar normalde yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır.

Göz altı bölgesi deformasyonları genel olarak orta yüz bölgesi destek dokularının aşağıya yer değiştirmesi sonucu ortaya çıktığı için ben genellikle orta yüz liftingi ile birlikte bu operasyonları yapmaktayım.

Böylece göz altından girilerek yapılan tek bir kesi ile hem sarkmış olan orta yüz bölgesi kemikten ayrılarak yukarıya, eski yerine getirilmekte, hem de göz altındaki torbalanma ve deri fazlalıklarından kurtulunur.

Ayrıca bu bölgeden Bichat yağ dokusuna da ulaşılmakta ve hastada gerekli ise bu yağ çıkartılıp (Bişektomi) hastanın yüz konturunun düzeltilmesine katkıda bulunulur. Hatta yine gerekli ise çıkartılan bu Bichat yağı hazırlanıp hastanın uygun bölgelerine yağ dolgusu (lipofilling) yapılabilir. Bu operasyon üst göz kapağı ameliyatı, şakak germe (temporal lift) veya yüz- boyun liftingi ile de sıklıkla kombine edilebilir.

AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hastaların ameliyat sonrası, bakımlarının özellikle soğuk uygulamalarının yapılması için en az 1 gün hastanede kalması gerekir. Ameliyatı takip eden ilk 5 gün ameliyat bölgesine uygun plasterler yerleştirilir. Bu plasterler ile hastanın banyo yapmasında sakınca yoktur.

Ameliyat bölgesinde bazı hassasiyet meydana gelmesi son derece doğaldır. Küçük batma ve yanmalar şeklinde görülen bu hassasiyet buz ve soğuk tedavileri ile birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Ameliyat sonrasında özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü kullanılması gerekir.

Ayrıca bir süre boyunca uzun süre kitap okumak, telefon ya da bilgisayar ekranına bakmak gibi gözü yorucu aktivitelerden kaçınılması tavsiye edilir. Yaklaşık olarak gündelik hayata dönmesi 2 hafta kadar sürer. Ancak meydana gelen ödemin tamamen vücuttan atılması ortalama olarak 3-4 haftayı bulur.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Göz altı estetiği Göz altı torbaları

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