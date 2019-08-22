Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz altı morlukları konusunda önemli bilgiler verdi. 'Göz altı morlukları'’ aslında farklı göz etrafı görüntüleri için ortak bir isim olarak kullanıldığını dile getiren Op. Dr. Hakan Yüzer, 'Özellikle açık kahverengiden siyaha kadar giden, göz etrafının normal yanak deri renginden daha koyu renkte görünmesidir. Biz buna 'göz etrafı pigmentasyonu' diyoruz. Bunun dışında kırmızı ile mor renk arası olan cilt altında damarlar görünmesi ile karakterize olan farklı bir grup da vardır' dedi.

Op. Dr. Hakan Yüzer, göz altı morluklarının sebebi konusunda; 'Aslına baktığınızda genetik faktörler ilk sıradadır. Vücudun kan akımının bozulduğu, toksinlerin atıldığı lenfatik sistemin iyi çalışmadığı her durum göz etrafında renk değişikliklerine neden olmaktadır. Bu sistemlerin bozulmasının başlangıç döneminde bile kendini göz etrafı morluğu olarak gösterebilir. Sigara, stres, manyetizma, ağır metaller, uykusuzluk, ultraviyole, alkol, beslenme problemleri göz etrafı morluklarının sebebidir' şeklinde değerlendirmelerde bulunurken, göz altı morluğunun kişide oluşturduğu etki ve tedavi konusunda ise şunları söyledi; 'Kişi yorgun görünmekte, sosyal yaşamda kendini iyi hissetmemekte ve bu sorunu çeşitli kapatıcılar ile örtmeye çalışmaktadır.

Göz altı morluklarının tedavisi sebebine göre, kişiye özel olarak değişmektedir. Sebebe yönelik faktörleri değerlendirip gerekli düzenlemeleri yaptıktan, vücuttaki mineral, vitamin dengesini düzenledikten sonra ayrıca anemi dediğimiz kansızlık ve diğer hastalıklar ile ilgili çalıştıktan sonra göz etrafına mezoterapi, lazer, plazma enerjisi, göz altı ışık dolguları, ozon ve akupunktur gibi tedavi yöntemlerini tek tek ya da kombine olarak uygulamaktayız.