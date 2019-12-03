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Göz altı torbaları yüz ifadesini etkiliyor

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dr. Sevgi Ekiyor, "Göz altı torbası şikâyetleri dönem dönem birçok kişide görülebilir. Göz altı torbalarının birden fazla nedeni olabilir. Uykusuzluk, stres, yorgunluk, su kaybı, kolajen kaybı, genetik faktörler, yaşlanma etkileri, sigara ve alkol kullanımı, alerji ve beslenmeye bağlı ödemler göz altı torbalanmasına sebep olan faktörler arasında sayılabilir" dedi.

Göz altı torbaları yüz ifadesini etkiliyor

Dr. Sevgi Ekiyor, gözaltı torbalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz altı torbalarının derecelerinin bulunduğunu kaydeden Dr. Ekiyor, "Tip-1: Göz altlarında hafif derecede yağ birikimi görülebilir, belli-belirsizdir. Tip-2: Göz altlarında yarım halka görünümünde yağ birikimi görülebilir, fark edilebilir derecededir. Tip-3: Oldukça belirgin olan göz altı torbaları yarım halka şeklindedir. Gözlerin oldukça yorgun olduğu gözlenir. Mikro iğneler vasıtasıyla cildin derinliklerine kontrollü bir şekilde ısı ve radyofrekans uygulanmasına dayanan Agnes RF göz altı torbası tedavisi göz altında ki yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar ve kolajen üretimini tetikler. Bu sayede cilt, gergin bir hal alır" ifadelerini kullandı.

Agnes RF uygulamasında ağrı ya da acı hissedilmediğini ifade eden Dr. Ekiyor, "Cilt üzerinde hafif bir ısı ve toplu iğne ucu batması kadar bir his duyulur. Göz altı torbalarında iyileşme, tedaviden 1 - 2 ay sonra gözlemlenmeye başlar. Etkileri 3 ila 5 yıl arasında sürmektedir. Sonrasında tedavi tekrarlanabilir" şeklinde konuştu.

(İHA)

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