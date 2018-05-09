Göz altı yaşlanmasının 7 nedeni

Cilt yaşlanmasında özellikle de göz altında oluşan yorgun görünümün değiştirilebilir faktörleri olan çevresel nedenler kontrol altına alınabilse de değiştirilemez faktör olan “cildin doğal yaşlanma” süreci kaçınılmazdır. Nedeni ne olursa olsun yorgun ve hasta gösteren göz altlarından kurtulmak ve canlı bir cilde kavuşmak mümkündür. Daha sağlıklı ve genç bakışlara sahip olmak için kişiye özel tedaviler mutlaka bir uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Bu yöntemlerden biri olan Hyaluronik asit içeren dolgular, göz çevresindeki önemli bölgelere kaybolan hacmi geri kazandırır, çizgileri pürüzsüzleştirir, istenilen ve yenilenmiş görünüm sağlar. Şakaklara ve yanak bölgesine de dolgunluk veren uygulama, göz çevresindeki çukur görünümünü azaltır ve gözlere daha belirgin bir çerçeve oluşturur. Aynı zamanda göz altı halkalarının da azalmasına yardımcı olur.

Yaşlanma süreci içinde yüzün hacmini kaybetmesi ve kemik yapısının değişmesi, göz altındaki derinin de incelmesine, koyu halkalar ve torbalar oluşumuna yol açar. Göz altı torbalanması, morluk ve göz altı oluklarında belirginleşme, birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlar;

Vitaminlerle göz altına gençlik ve ışıltı

Göz altı ışık dolgusu uygulamasıyla yanak ve göz altı arasındaki oluklar ve çöküklükler tedavi edilebilirken, göz altı morluklarında da belirgin bir azalma sağlanmaktadır. Işık dolgusu, içeriğindeki aminoasit, vitamin, antioksidanlar sayesinde kullanılan alana homojen bir şekilde yayılarak etkisini gösterir. Etkinlik, işlem sonrasında hemen görülebilir. 10 gün sonra en iyi görünüme kavuşulur. Işık dolgusunun etkinliği 1-1,5 sene kadar sürmektedir. İşlem hasta için çok konforludur. Uygulama öncesinde lokal anestezi kremi kullanılır. Işık dolgusunun lidokain içeriğinden dolayı uygulama sırasında ağrı ve rahatsızlık hissedilmez.

PRP ve mezoterapi ile göz altı morluklarına son

Göz altı morlukları için yapılan PRP uygulaması, kişiden özel tüplere alınan kanın hızlı çevirme ile büyüme faktörlerinden zengin kısmının elde edilmesine dayanır ve pek çok kozmetik amaçla kullanılır. Tekrarlayan uygulamalarla göz çevresinde yenilenme sürecinin başlamasını sağlar. Mezoterapi ise amaca yönelik hazırlanan vitamin, aminoasit ve aydınlatıcı sıvıların cildin orta tabakasına çok ince iğnelerle gönderilmesi işlemidir. Hem PRP hem mezoterapi benzer mekanizmalarla göz altı morluk ve halkalarının aydınlanmasını, sorunlu bölgeleri gençleştirerek kırışıklıklarda azalma sağlar. 10 günde bir yapılan uygulama ile 4-6 seansta daha aydınlık bir göz çevresine ulaşılabilir.