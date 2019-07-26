Göz altınızdaki morluklardan şikayetçi misiniz? O zaman bu dört alışkanlıktan vazgeçin

Koyu halkalar bazen o kadar can sıkıcı olabiliyor ki bazen makyaj bile kapatamayabiliyor. Bu dört alışkanlıktan vazgeçmeniz aynı zamanda pahalı kremlere, makyaja, hatta estetik ameliyata bile gerek duymamanızı sağlayacak.

Yüzünüzü çok sıcak su ile yıkamak: Sıcak su ve buhar yüzünüzün şişmesine ve gözlerinizin altındaki koyu halkaların görünür olmasına neden olur.

Bu yüzden, sıcak su kullanmayı bırakın ve bundan sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Daha sonra soğuk suyla durulayın.

Güneş kremi kullanmamak: Çok az dışarıda bulunsanız ya da dışarıda hiç güneş olmasa bile mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. (Özellikle de gözlerinin altına)

Gözlerinizin altındaki hiperpigmentasyon, gözlerinizin altındaki hassas cildi güneşin insafına bırakmanın sonucudur ve bu çirkin koyu halkalara neden olan şey budur.

Kötü makyaj temizleyici kullanmak: Yüzünüzün geri kalanı için kullandığınız ürünle gözlerinizi temizlemediğinizden emin olun.

Göz çevrenizdeki cilt çok daha hassastır ve agresif temizlikle çok iyi baş edemez. Göz çevrenizdeki ciltler için daima yumuşak bir temizleyici kullanın.

Çok fazla tuz tüketmek: Tuz vücudunuzun nemi muhafaza etmesine neden olur. Bu gözlerinizin etrafındaki cildin sert ve şişmiş görünmesini sağlar.

Bu yüzden, yemeğinize koyduğunuz tuz miktarı konusunda biraz daha dikkatli olun!

