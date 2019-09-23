Göz çevresi uygulamalarıyla bakışlarınıza canlılık katın

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, göz çevresi kırışıklıklarına çözüm sunan uygulamalar hakkında birçok sağlıklı bilgide bulundu. Erken yaşlardan itibaren önleyici bakımlarımızı bilirsek ve yaş aldıktan sonra ne gibi tedaviler yaptırabileceğimizi öğrenirsek, uzun yıllar göz çevresi cildimiz bize sağlıklı hizmet eder, geç yaş alır.
MUTLAKA NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI
Erken yaşlarda her cilt bölgesi gibi göz çevremizide temiz tutmalıyız, asla makyajlı yatmamalıyız. Göz çevresini temizledikten sonra 20 yaşına kadar, cilde göre yoğunluğu değişmekle birlikte, mutlaka nemlendirici kullanılmalı. Sabah ve akşam göz çevresi nemlendiricisi kesinlikle sürülmeli.
Güneş koruyucular ihmal edilmemeli. 30 yaş üstü ise artık anti-aging kremler başlanmalı. 6 ayda bir göz çevresini besleyen hyalüronik asit, peptitler ve kollajen içeren ürünlerle drek enjeksiyon yöntemiyle cilt altı beslenerek önleyici tedaviler yaptırılmalı.
ANTIAGING UYGULAMALAR YAPTIRMALISINIZ
Her zaman önerdiğim gibi güveneceğiniz bir medikal estetik doktorunuz olmalı ve onun oluşturacağı tedavi programlarıyla düzenli antiaging uygulamalar yaptırmalısınız.
Göz çevresinde ‘kaz ayağı’ dediğimiz ince başlayıp zamanla derinleşen kırışıklıkların oluşmaması için 30 yaş üzerinde botokstan istifade edilebilir. Botoks, kırışıklıkları önlemek için yapılabileceği gibi, olan kırışıklıkların artmaması için de yapılır.
Botokstan halk arasında en büyük endişe, yapay görüntü oluşacağı kaygısıdır. Ancak iyi anatomi bilgisine sahip kişi ve yeterli tecrübeli ellerde doğal görüntü bozulmadan botoks uygulaması yapılabilir ve bugünkü teknolojilerle botoks, muadili olmayan bir antiaging uygulamadır.
Kırışıklıkları oluşmuş kişilerde PEN uygulaması da kırışıklıkların azalması ve göz çevresindeki dokunun canlanmasında faydası olur. Pen uygulamasının, cildi yenileyici ve yeniden yapılandırıcı etkisi vardır ayrıca uygulama sonrası sürülen özel ürünlerde cilt altına penetre olup cildin yeniden yapılanmasını sağlar.
DAHA DİNLENMİŞ, GENÇ GÖRÜNÜM
Ayrıca ihtiyaca göre ultrason ve radyofrekans teknolojileride göz çevresine uygulanabilen teknolojilerdir ve cildin sıkılaşmasını sağlar. Göz altı çökmesi varsa ve dark circle dediğimiz koyulaşma oluşmuşsa cilt açıcılarla göz altı dolgusu yapılabilir ve daha dinlenmiş, genç görünüm oluşabilir.
Göz kapağında esneklik varsa en faydalı uygulama ‘ameliyatsız göz estetiği’dediğimiz plexr göz uygulamasıdır. Bu teknik plazma enerjisi ile cildin buharlaştırılarak ve daha sonra cildin kendini onararak sıkılaşması, esnekliğin toparlanması esasına dayanır. Çok yüz güldürücüdür.
EN İYİ ÇARE: PB ENZİMATİK SERUM UYGULAMASI
Göz torbaları varsa ve torbalanma ileri seviyede değilse en iyi çare, son yıllarda tedavi programlarımızda bir devrim yaratan PB enzimatik serum uygulamasıdır. Kanül veya iğne ile torbaların içine az miktarlarda ve özel teknikle enjekte ettiğimiz PB serum low ile torbaların küçülmesi sağlanır.
Mezoterapi tekniği ile drek torba içine enjeksiyon yapılabilir veya kanülle yine drek torba içine girip ürün bırakılabilir. Bir miktar üründe cilt içine yine mezoterapi yöntemi ile enjekte edilmek süretiyle göz çevresi cildinin gençleşmesini sağlayabiliyoruz. Torbanın büyüklüğüne göre seans tekrarı gerekebilir. 15 -21 gün sonra sonucu kontrol ediyoruz.
YÜZ HATLARINIZDA KAŞLARINIZIN KONUMU DA ÇOK ÖNEMLİ
Hasta ileri yaşta müracaat ettiyse, kırışıklıkları derin ve cilt esnekliği maalesef ileri derecede olur. Bu hastalara dolgu uygulamaları eklenebilir. Göz çevresi için uygulanabilecek daha yumuşak dolgular mevcuttur, onlarla derin kaz ayakları ve göz çevresi derin boşluklar doldurulabilir.
Düşük kaşlar daha kalkık şekillendirilebilir. Yüzde kaşların konumuda çok önemli, dolgunun yeterli olamayacağı kadar düşük kaşlar mevcutsa, o taktirde iple kaş kaldırılabilir. Lokal anetezi yapılarak kısa sürede işaretlenip, istenen vektörler doğrultusunda kaşlar dolayısı ile üst göz kapakları daha kalkık şekle getirilebilir.
Unutmamalı ki bir insanda ilk dikkati çeken ve kişiye anlam katan gözler ve bakışlardır. Küçülmüş, esnek ciltle kapanmış gözler kişiye son derece yorgun, yaşlı ve hüzünlü bir ifade verir. Vakitli başlanan, doğru ve bir programı takiben ara ara yapılan uygulamalar, göz çevrenizinde yaşlanmasını çok geciktirecektir.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın
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