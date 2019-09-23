Göz çevresi uygulamalarıyla bakışlarınıza canlılık katın

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, göz çevresi kırışıklıklarına çözüm sunan uygulamalar hakkında birçok sağlıklı bilgide bulundu. Erken yaşlardan itibaren önleyici bakımlarımızı bilirsek ve yaş aldıktan sonra ne gibi tedaviler yaptırabileceğimizi öğrenirsek, uzun yıllar göz çevresi cildimiz bize sağlıklı hizmet eder, geç yaş alır. MUTLAKA NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI Erken yaşlarda her cilt bölgesi gibi göz çevremizide temiz tutmalıyız, asla makyajlı yatmamalıyız. Göz çevresini temizledikten sonra 20 yaşına kadar, cilde göre yoğunluğu değişmekle birlikte, mutlaka nemlendirici kullanılmalı. Sabah ve akşam göz çevresi nemlendiricisi kesinlikle sürülmeli. Güneş koruyucular ihmal edilmemeli. 30 yaş üstü ise artık anti-aging kremler başlanmalı. 6 ayda bir göz çevresini besleyen hyalüronik asit, peptitler ve kollajen içeren ürünlerle drek enjeksiyon yöntemiyle cilt altı beslenerek önleyici tedaviler yaptırılmalı. ANTIAGING UYGULAMALAR YAPTIRMALISINIZ Her zaman önerdiğim gibi güveneceğiniz bir medikal estetik doktorunuz olmalı ve onun oluşturacağı tedavi programlarıyla düzenli antiaging uygulamalar yaptırmalısınız.

Göz çevresinde ‘kaz ayağı’ dediğimiz ince başlayıp zamanla derinleşen kırışıklıkların oluşmaması için 30 yaş üzerinde botokstan istifade edilebilir. Botoks, kırışıklıkları önlemek için yapılabileceği gibi, olan kırışıklıkların artmaması için de yapılır. Botokstan halk arasında en büyük endişe, yapay görüntü oluşacağı kaygısıdır. Ancak iyi anatomi bilgisine sahip kişi ve yeterli tecrübeli ellerde doğal görüntü bozulmadan botoks uygulaması yapılabilir ve bugünkü teknolojilerle botoks, muadili olmayan bir antiaging uygulamadır. Kırışıklıkları oluşmuş kişilerde PEN uygulaması da kırışıklıkların azalması ve göz çevresindeki dokunun canlanmasında faydası olur. Pen uygulamasının, cildi yenileyici ve yeniden yapılandırıcı etkisi vardır ayrıca uygulama sonrası sürülen özel ürünlerde cilt altına penetre olup cildin yeniden yapılanmasını sağlar. DAHA DİNLENMİŞ, GENÇ GÖRÜNÜM Ayrıca ihtiyaca göre ultrason ve radyofrekans teknolojileride göz çevresine uygulanabilen teknolojilerdir ve cildin sıkılaşmasını sağlar. Göz altı çökmesi varsa ve dark circle dediğimiz koyulaşma oluşmuşsa cilt açıcılarla göz altı dolgusu yapılabilir ve daha dinlenmiş, genç görünüm oluşabilir.