Göz çevresinde en çok karşılaştığımız sorunları gidermenin yolları

Özellikle sabahları göz çevresinde ödem, şişlikler belirgindir ve gün içinde yavaş, yavaş azalır. Ödem ve gözlerin şişmesinin nedeni dokuda fazla sıvı birikmesidir. Göz yorgunluğu, uykusuzluk, yatmadan evvel fazla sıvı tüketimi, ve alkol alımından dolayı ertesi gün gözlerde şişlikler görülür. Tabii ki şiş gözlerle dolaşmak hoş bir görüntü vermez ve özellikle bayanları etkiler. Hoş olmayan görüntüyü, ödemi ve şişlikleri gidermenin yolları vardır. Akşamları yatmadan evvel sıvı tüketimini azaltmak ( alkol, çay, kahve ve tuz gibi) günde 7- 8 saat dinlendirici uyku uyumak önemlidir. Ödem ve şişliklerin görüntüsünü gidermek için, her iki göze buz kesmesiyle göz etrafına dairesel şekilde gezdirerek masaj yapın. Bu uygulama 5 dakikayı geçmesin, salatalık buzlarıda şişlikleri alır ve ödem de geçer. Katı meyve sıkacağında salatalıkları sıkın ve buz kalıplarına koyun. Ertesi gün bir salatalık buz kalıbını alın, hem göz çevresinde gezdirin hem de tüm yüzünüze uygulayın. Yüz cildini canlandırır, ödemi alır.

Göz Çevresi Torbaları

Bir çok kişi göz çevresi torbalarından şikayet eder ve sorun yaşarlar. Nedeni cildin tonusunu, gerginliğini ve elastikiyetini kaybetmesidir. Tabii ki yaş ve yaşam tarzı da göz torbaların oluşumun nedenidir. Göz çevresi tonusunu, gerginliğini arttırmak için. Yeşil çayı kaynak suda bekletin, soğuduktan sonra buzlukta dondurun. Donmuş olan yeşil çayı alın göz çevresine masaj yaparak uygulayın yine 5 dakika olsun. Yeşil çay kısa sürede etkisini gösterir, hem soğuk etkisi hem de yeşil çayın etkisi cilde gerginlik verecektir. Bu doğal yöntemin dışında, profesyonel yardım da alabilirsiniz. Önerim ( Meso - Myo - Poratation - System ).

Gözaltı Morlukları

Göz altı morluğu pek sık görülen sorundur. Göz altı morluğu kadınlarda, estetik görüntü sorunu yaratır. Kişiyi yorgun, sağlıksız ve yaşlı gösterir. Göz altı morlukların pek çok sebebi vardır. Yorgunluk, stresli iş hayatı, uykusuz kalmak, uzun saatler bilgisayar ekranında çalışmak gözleri yorar. Genetik faktörler ve ayrıca kullanılan bazı ilaçlar da mor hakların oluşumunun nedenidir. Tabii ki estetik görüntüyü rahatsız eder. Göz çevresindeki morlukları hafifletmenin yolları vardır. Göz çevresine sürdüğünüz kremle masaj yapın, ayrıca sodayı buz kalıplarına koyun. Sabahları göz çevresine dolaştırarak dairesel masaj yapın yine 5 dakikayı geçmesin. Soğuk süte göz pamuklarını batırın, parmak uçlarıyla hafif sıkın ve gözlerinize koyun 15 dakika bekletin. Daha sonra makyajla yani kapatıcılarla kamuflaj yapabilirsiniz, görüntüyü hafifletmiş kapatmış olursunuz. Halen morluklar devam ediyorsa mutlaka profesyonel yardım alın.