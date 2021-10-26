Sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteren göz çevresi kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Hepimiz güzel görünmek isteriz. Bunu bazen kendimiz bazen bir başkası için yaparız. Ancak her istediğimiz her zaman mümkün olamıyor. İstemesek de zamanla vücudumuzda hoşumuza gitmeyen değişimler başlıyor. Göz çevremizde oluşan kırışıklıklar da bunun bir örneği. Ancak onlarla yaşamak zorunda değiliz! Göz çevresinde oluşan kırışıklıkları azaltma yöntemleri çok kolay. İşte detaylar...
MALZEMELER
Yumurta beyazı
Havuç
HAZIRLANIŞI
Yumurta beyazıyla, soyup rendelediğiniz havucu karıştırın. Üzerine badem yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı göz çevrenize masaj yaparak sürün. Yarım saat sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
Yumurta beyazı B12, D ve E vitamini içerdiği için deri ve göz sağlığı için doğal bir tedavi yöntemi sağlar.
Göz sağlığı için tüketilmesi gereken ürünlerin başında gelen havuç ise A vitamini değeri yüksek olduğu için kırışıklıkları azaltmada etkili.
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Bir salatalığı rendeleyin.
Suyunu iyice süzdükten sonra buzdolabında bir süre bekletin.
Soğuduktan sonra göz çevrenize kompres yapın. Yirmi dakika beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
Salatalık kabuklarını soyup buzdolabında beklettikten sonra da gözünüze koyabilirsiniz.
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Bir havucu soyup rendeleyin.
Suyunu sıkın ve içerisine bir çay kaşığı badem yağı ekleyin.
Buzdolabında beklettikten sonra gözünüze uygulayın. Yarım saat sonra soğuk suyla yıkayın.
Tüm bunları yapmadan önce bir hastalığınızın olmadığından emin olmak için doktora gitmenizde fayda var.
Yukarıda bulunan malzemelere karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsanız kullanmamanızı öneririz.
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