Sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteren göz çevresi kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit

Hepimiz güzel görünmek isteriz. Bunu bazen kendimiz bazen bir başkası için yaparız. Ancak her istediğimiz her zaman mümkün olamıyor. İstemesek de zamanla vücudumuzda hoşumuza gitmeyen değişimler başlıyor. Göz çevremizde oluşan kırışıklıklar da bunun bir örneği. Ancak onlarla yaşamak zorunda değiliz! Göz çevresinde oluşan kırışıklıkları azaltma yöntemleri çok kolay. İşte detaylar...

YUMURTA AKI TARİFİ

MALZEMELER

Yumurta beyazı

Havuç

Badem yağı

HAZIRLANIŞI

Yumurta beyazıyla, soyup rendelediğiniz havucu karıştırın. Üzerine badem yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı göz çevrenize masaj yaparak sürün. Yarım saat sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Yumurta beyazı B12, D ve E vitamini içerdiği için deri ve göz sağlığı için doğal bir tedavi yöntemi sağlar.

Göz sağlığı için tüketilmesi gereken ürünlerin başında gelen havuç ise A vitamini değeri yüksek olduğu için kırışıklıkları azaltmada etkili.

Badem yağında ise A, B1, B2, B6 ve E vitaminleri bulunur. Badem yağı göz çevresini nemlendirir. Göz etrafında kuruluk varsa bunu gidererek kırışıklık oluşumunu azaltmaya çalışır.

SALATALIK TARİFİ

MALZEMELER

Salatalık

HAZIRLANIŞI

Bir salatalığı rendeleyin.

Suyunu iyice süzdükten sonra buzdolabında bir süre bekletin.

Soğuduktan sonra göz çevrenize kompres yapın. Yirmi dakika beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Salatalık kabuklarını soyup buzdolabında beklettikten sonra da gözünüze koyabilirsiniz.

Salatalıkta C vitamini ve folik asit mevcut. Aynı zamanda antioksidan özelliği de var. Bu sayede göz etrafında açılan gözenekleri sıkılaştırır ve cildinizin rengini beyazlatır. Göz altında oluşan morluklar için de kullanılabilir.

HAVUÇ TARİFİ

MALZEMELER

Havuç

HAZIRLANIŞI

Bir havucu soyup rendeleyin.

Suyunu sıkın ve içerisine bir çay kaşığı badem yağı ekleyin.

Buzdolabında beklettikten sonra gözünüze uygulayın. Yarım saat sonra soğuk suyla yıkayın.

Gece uyumadan önce göz çevrenize Hindistan cevizi yağı da sürebilirsiniz. Nemlendirici etkisi yapacaktır.

Tüm bunları yapmadan önce bir hastalığınızın olmadığından emin olmak için doktora gitmenizde fayda var.

Yukarıda bulunan malzemelere karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsanız kullanmamanızı öneririz.

