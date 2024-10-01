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  4. "Göz hakkı" dinlemedi! Portakal çaldığını iddia ettiği 6 yaşındaki çocuğu çiftçi ezdi... Son sözleri "Anne öleceğim" oldu

"Göz hakkı" dinlemedi! Portakal çaldığını iddia ettiği 6 yaşındaki çocuğu çiftçi ezdi... Son sözleri "Anne öleceğim" oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 14:35
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Portakal çaldığı için bir çiftçi tarafından ezildiği iddia edilen 6 yaşındaki Khewzi isimli bir çocuk hastanelik oldu. 70 yaşındaki çiftçi Christoffel Johannes Stoman iki cinayete teşebbüs ve bir dikkatsiz ve ihmalkar sürüş suçlamasıyla yargılanıyor. Anne çocuğunun olay anında son sözlerinin ise "Anne öleceğim" olduğunu dile getirdi.

"Göz hakkı" dinlemedi! Portakal çaldığını iddia ettiği 6 yaşındaki çocuğu çiftçi ezdi... Son sözleri "Anne öleceğim" oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Cape Town'da gerçekleşen bir kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 70 yaşındaki çiftçi Christoffel Johannes Stoman bahçesinden portakal çaldığını iddia ettiği anne Magdalene Jantijies ve 6 yaşındaki oğluna römork takılı aracıyla çarparak ezdi.

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Mahkemede olay gününü anlatana anne Stoman'ın çığlık attığını ve ardından ikisine de çarparak onları çite sıkıştırdığını söyledi.

YERDE DURAN PORTAKALI ALMAK İSTEMİŞ

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Anne olay gününde oğlu Khwezi ile alışveriş gittiklerini ve Khwezi'nin yerde bulunan bir portakalı almak için durduğu, ardından çitin üzerinden uzanıp yerde bulunan bir portakalı almaya çalıştığı bildirildi.

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Khwezi, Paarl Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından ailesinin evinin yakınındaki Vredendal'a transfer edildi. Annesi, Khwezi'nin bacaklarının kurtarılması için yapılan tedavinin devam ettiğini ve çarşamba günü ameliyat olacağını söyledi.

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portakal Çiftçi Afrika
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