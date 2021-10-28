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Kusursuz makyajın sırrı burada! Göz şeklinize uygun makyaj önerileri

28.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj, bir kadının dış görünüşünün önemli bir parçası. Göz makyajı da, makyajın en önemli unsuru ve doğru şekilde yapılması gerekiyor. Neyse ki tek bir eyelinerla bile kusursuz görünmek mümkün. Ancak öncelikle göz şeklinizi bilmeniz ve buna göre bir uygulama yapmanız gerekli. Nasıl mı? Tüm göz şekillerine uygun makyaj tüyoları yazımızda.

Kusursuz makyajın sırrı burada! Göz şeklinize uygun makyaj önerileri

Göz şekilleri; gözün yüzdeki oranına, büyüklüğüne ve duruşuna göre belirlenir. Mesela badem göz, gözün iç ve dış köşelerinin aynı hizada olması demek. Burada göz bir bademi andırır. Küçük gözde göz kapağı gözün yarısını kapatır. Büyük gözde ise göz kapağı iris tabakasının üst çizgisinden başlar. Göz pınarlarınız birbirine ve burnunuza çok yakınsa, birbirine yakın gözlere sahipsiniz. Düşük gözlere sahipseniz, göz kenarlarınız aşağı doğru yönelir. Peki sizin göz şekliniz hangisi? Bunu belirledikten sonra her göz şekline uygun makyaj ipuçları için yazımıza göz atabilirsiniz.

BADEM GÖZLER

Badem göz tipi çok yaygın. Bu sebeple de makyözlerin gözdesi badem gözlere ne yapsanız yakışıyor. Şekil olarak zaten yeterince etkileyiciler ancak birkaç küçük tüyoyla onları daha da çekici hale getirebilirsiniz.

  • İstediğiniz tonda göz farını göz kapağına uygulayın.

  • Ardından kuyruklu bir eyeliner çizgisiyle makyajınızı tamamlayın.

  • İlgi çekici olmayı sevenler dumanlı göz makyajını, doğallıktan yana olanlar kahverengi tonlardaki makyajı tercih edebilir.

BÜYÜK GÖZLER

Büyük gözlere sahip olanlar diledikleri gibi makyaj yapabilir. Eğer büyük gözlerinizi daha küçük göstermek isterseniz göz kapağının iç kısmına koyu tonlar uygulayabilirsiniz. Göz kapağında ise gölgeli far modellerini tercih edebilirsiniz.

KÜÇÜK GÖZLER

  • Gözlerinizi daha büyük göstermek için ilk önce göz pınarı bölgesini aydınlatmanız gerek.

  • Açık renkli bir far veya göz kalemi ile uygulama yapabilirsiniz.

  • Eyeliner çizgisini iris tabakasının ortasında bırakırsanız daha büyük görünen gözlere sahip olabilirsiniz.

BİRBİRİNE YAKIN GÖZLER

  • Gözleriniz birbirine çok yakınsa, yine göz pınarlarını aydınlatmanız gerek. Böylece gözleri birbirinden uzak gösterebilirsiniz.

  • Eyeliner çekmeye göz pınarlarının biraz ilerisinden başlayın.

  • Göz kapağına ise dışarı doğru koyulaşan tonlarda bir uygulama yapabilirsiniz.

DÜŞÜK GÖZLER

  • Düşük gözlerde, göz kapağına makyaj yaparken far bazı kullanılması gerek. Bunun sebebiyse katlanma çizgisinden düşen göz kapağının makyajı bozmaması.

  • Düşük göz kapağını eyeliner ile tamamen kapatmayın. Çok ince bir çizgi olarak uygulama yapabilirsiniz.

  • Üst kirpiklere rimel çekerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz.
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