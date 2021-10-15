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Korkulu rüyamız göz altı morlukları yok olacak! Mucizevi karanfil kremi tarifi

15.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de birçok kişinin ortak sorunu olan göz altı morluklarından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Evde kendi kendinize yapabileceğiniz karanfil kremi sayesinde göz altı morluklarından kurtulacaksınız. Adeta mucize etkisi gösteren karanfil kremi, düzenli kullanıldığında gerçekten başarılı sonuçlar veriyor. İşte derdinizin devası karanfil kreminin tarifi...

Korkulu rüyamız göz altı morlukları yok olacak! Mucizevi karanfil kremi tarifi

Karanfil kremi sayesinde göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz ancak kendinize dikkat etmezseniz, bu göz altı morlukları tekrar kendini göstermeye başlar. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Kendinize iyi baktığınız ve karanfil kremini düzenli kullandığınız taktirde göz altı morlukları bir problem yaratmaz. Tabii ki, bu morluklarla mücadele etmek için onların sebeplerini de bilmelisiniz ki, buna göre önlem alasınız. İşte göz altı morluklarının oluşmasının nedenleri ve karanfil kremi tarifi...

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?

Özellikle kadınların çok şikayetçi olduğu göz altı morluklarının birden fazla sebebi olabilir. Göz altı morluklarına neden etkenlerin başında fazla tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gelir. Ayrıca genetik ve çevresel faktörler de oldukça etkili olur. İşte göz altı moruklarına neden olan belli başlı etkenler:

  • Uykusuzluk

  • Beslenme alışkanlıkları

  • Gözlerin altındaki kemik yapısı

  • Zararlı güneş ışınlarının etkisi

  • İlerleyen yaş

  • Alerjik rahatsızlıklar

  • Alkol ve sigara kullanımı

  • Regl dönemi

KARANFİL KREMİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Karanfil

  • Üzüm çekirdeği yağı

  • Tatlı badem yağı

  • Gliserin

  • Jojoba yağı

  • Aloe vera Jel

HAZIRLANIŞI

  • Tarifimizin olmazsa olmazı karanfilleri toz haline getirin. Bu işlemi gerçekleştirirken karıştırıcı, öğütücü ya da havan kullanabilirsiniz.

  • Yarım tatlı kaşığı olacak şekilde karanfil tozundan alıp, yarım fincan suyla birlikte bir cezveye ekleyin.

  • Cezvede 5 dakika ısıtın. Bu işlemle karanfilin özünü elde edeceksiniz.

  • Isınan sudan 2 yemek kaşığı alıp bir kaba ekleyin.

  • Bu suyun üzerine aloe vera jelinden, tatlı badem yağından, jojoba yağından, gliserinden ve üzüm çekirdeği yağından yarımşar tatlı kaşığı ekleyin.

  • Tüm malzemeleri eklediğiniz suyu iyice karıştırın.

  • Böylelikle mucizevi karanfil kremi hazırlanmış oluyor. Her akşam temiz cildinize masaj yaparak uygulayıp, gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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