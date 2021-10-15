Korkulu rüyamız göz altı morlukları yok olacak! Mucizevi karanfil kremi tarifi

Karanfil kremi sayesinde göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz ancak kendinize dikkat etmezseniz, bu göz altı morlukları tekrar kendini göstermeye başlar. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Kendinize iyi baktığınız ve karanfil kremini düzenli kullandığınız taktirde göz altı morlukları bir problem yaratmaz. Tabii ki, bu morluklarla mücadele etmek için onların sebeplerini de bilmelisiniz ki, buna göre önlem alasınız. İşte göz altı morluklarının oluşmasının nedenleri ve karanfil kremi tarifi...
Özellikle kadınların çok şikayetçi olduğu göz altı morluklarının birden fazla sebebi olabilir. Göz altı morluklarına neden etkenlerin başında fazla tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gelir. Ayrıca genetik ve çevresel faktörler de oldukça etkili olur. İşte göz altı moruklarına neden olan belli başlı etkenler:
Uykusuzluk
Beslenme alışkanlıkları
Gözlerin altındaki kemik yapısı
Zararlı güneş ışınlarının etkisi
İlerleyen yaş
Alerjik rahatsızlıklar
Alkol ve sigara kullanımı
MALZEMELER
Karanfil
Üzüm çekirdeği yağı
Tatlı badem yağı
Gliserin
Jojoba yağı
HAZIRLANIŞI
Tarifimizin olmazsa olmazı karanfilleri toz haline getirin. Bu işlemi gerçekleştirirken karıştırıcı, öğütücü ya da havan kullanabilirsiniz.
Yarım tatlı kaşığı olacak şekilde karanfil tozundan alıp, yarım fincan suyla birlikte bir cezveye ekleyin.
Cezvede 5 dakika ısıtın. Bu işlemle karanfilin özünü elde edeceksiniz.
Isınan sudan 2 yemek kaşığı alıp bir kaba ekleyin.
Bu suyun üzerine aloe vera jelinden, tatlı badem yağından, jojoba yağından, gliserinden ve üzüm çekirdeği yağından yarımşar tatlı kaşığı ekleyin.
Tüm malzemeleri eklediğiniz suyu iyice karıştırın.
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