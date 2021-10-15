Korkulu rüyamız göz altı morlukları yok olacak! Mucizevi karanfil kremi tarifi

Karanfil kremi sayesinde göz altı morluklarından kurtulabilirsiniz ancak kendinize dikkat etmezseniz, bu göz altı morlukları tekrar kendini göstermeye başlar. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Kendinize iyi baktığınız ve karanfil kremini düzenli kullandığınız taktirde göz altı morlukları bir problem yaratmaz. Tabii ki, bu morluklarla mücadele etmek için onların sebeplerini de bilmelisiniz ki, buna göre önlem alasınız. İşte göz altı morluklarının oluşmasının nedenleri ve karanfil kremi tarifi...

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUŞUR?

Özellikle kadınların çok şikayetçi olduğu göz altı morluklarının birden fazla sebebi olabilir. Göz altı morluklarına neden etkenlerin başında fazla tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gelir. Ayrıca genetik ve çevresel faktörler de oldukça etkili olur. İşte göz altı moruklarına neden olan belli başlı etkenler:

Uykusuzluk

Beslenme alışkanlıkları

Gözlerin altındaki kemik yapısı

Zararlı güneş ışınlarının etkisi

İlerleyen yaş

Alerjik rahatsızlıklar

Alkol ve sigara kullanımı

Regl dönemi

KARANFİL KREMİ TARİFİ

MALZEMELER

Karanfil

Üzüm çekirdeği yağı

Tatlı badem yağı

Gliserin

Jojoba yağı

Aloe vera Jel

HAZIRLANIŞI