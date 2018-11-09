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Atilla Taş tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

FETÖ davasından aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alınan Atilla Taş tutuklandı. Taş'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın, 'FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı belirtildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Atilla Taş'ın, buradaki işlemlerinin ardırdan cezaevine gönderildiği bildirildi.

Taş'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, "Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" ifadesini kullandı.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Öte yandan Sözcü'nün aktardığına göre Atilla Taş Adliye'ye geldiğinde "Vatan sağ olsun" yorumunda bulundu.

Sözcü'ye konuşan Yaman Akdeniz, "Atilla zaten teslim olacaktı. Kararda ne yazdığını bilmediğimden net bir şey söyleyemiyorum ama denetimli serbestlikten yararlanması lazım. Kısa bir süre kalıp çıkabilir. Kalan cezasının tamamını yatmayacak tahminen. Ama 24 saat içinde Türkiye'de her şey değişebiliyor" dedi.

Atilla Taş, FETÖ'ye yönelik medya yapılanması davası kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalmıştı.

Taş, yargılandığı davada Mart ayında 'FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş şarkıcı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
vatan severler içerde vatan hainleri mecliste
bu adamda ne çekti be
seni gidi hamçökelek
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