Gözler Erdoğan'ın konuşmasında! Emekli maaşları, yeni anayasa teklifi... TBMM yeni yasama yılına başlıyor

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren birçok meselenin ele alınacağı Mecliste yeni yasama yılının açılışı bugün gerçekleşecek. Saat 14.00'te Genel Kurul
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada milletvekillerine seslenecek.
TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda teknik personel aksaklıkları giderdi. Milletvekillerinin olduğu bölümde çalışmalar yapılarak, odası bulunmayan milletvekilleri için yeni odalar hazırlandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.
Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.
Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haızrlıklarını sürdürdüğü emekli maaşları için yeni yasa teklifinin de ekim ayı içinde Meclise gelmesi bekleniyor.
t24'ün aktardığına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında düzenlenen fezlekenin de Meclise gelmesi bekleniyor.
Salı ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.
(AA-İHA)