Gözler Erdoğan'ın konuşmasında! Emekli maaşları, yeni anayasa teklifi... TBMM yeni yasama yılına başlıyor

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren birçok meselenin ele alınacağı Mecliste yeni yasama yılının açılışı bugün gerçekleşecek. Saat 14.00'te Genel Kurul

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada milletvekillerine seslenecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda teknik personel aksaklıkları giderdi. Milletvekillerinin olduğu bölümde çalışmalar yapılarak, odası bulunmayan milletvekilleri için yeni odalar hazırlandı.

ATATÜRK ANITI'NDA TÖRENLE BAŞLAYACAK

Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak.

ERDOĞAN GENEL KURULA SESLENECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

GELENEKSEL AKŞAM RESEPSİYONUNUN EV SAHİBİ KURTULMUŞ

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İLK MESAİ SALI GÜNÜ; GÜNDEM YOĞUN...

Genel Kurul, yeni yasama döneminin ilk mesaisini 3 Ekim Salı günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nun öncelikli gündeminde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimi, uluslararası sözleşmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye, Lübnan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin bulunması planlanıyor.

EMEKLİLERİN GÖZÜ MECLİSTE

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haızrlıklarını sürdürdüğü emekli maaşları için yeni yasa teklifinin de ekim ayı içinde Meclise gelmesi bekleniyor.

t24'ün aktardığına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında düzenlenen fezlekenin de Meclise gelmesi bekleniyor.

GENEL BAŞKANLAR KONUŞACAK

Salı ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.

(AA-İHA)

