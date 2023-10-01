Sağanak yağış fena geliyor! 43 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi! Meteoroloji’den hava durumu uyarıları peş peşe yapıldı…

Meteoroloji, şiddetli sağanak yağışların beklendiği İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 40’ın üzerinde il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Günlerdir süren kuraklığın ardından yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul’da ise Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, "Yağışların yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Hava durumu uyarıları peş peşe gelirken Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var. Meteoroloji’den su baskınlarına karşı ise tedbirli̇ olunmalı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’DA SAĞANAK ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

İstanbul’da yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor.Sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.

İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların yarın (1Ekim) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir."

KARADENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sinop'un iç kesimleri ile Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

43 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu, Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE BÖLGE BÖLGE SON DURUM...

İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar devam edecek. Ankara'da su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. İzmir hafif yağmurlu ve serin. Antalya'ya gök gürültülü şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Deni̇zde hortum tehlikesi̇ de var. İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 29 derece.

Marmara'da yağmur Sakarya, Kocaeli̇, Balıkesir, Yalova boyunca geniş alanda Salıya kadar sürecek. sıcaklıklar 22-24 derecelerde.

İç Anadolu'da su baskını ve doluya karşı tedbirli̇ olunmalı. Konya, Eskişehir, Kayseri, Sivas’a kadar yağış gök gürültülü ve şiddetli. Sıcaklık düşüyor 19-21 dereceye inecek. Bölgede Pazartesi̇ de yağışlı bir gün.

Ege'de Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya'da yağmur kuvvetli. Sahi̇llerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, hava bulutlu Manisa ve Muğla 25, Afyon 20, Bodrum 28 derece.

Akdeniz'de Iiparta, Burdur, Mersin, Adana, Hatay boyunca sel tehlikesi var. Dolu ve hortum da oluşabilir, tedbirli̇ olunmalı. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır’a uzun zaman sonra yağış geliyor. Adana ve Gazi̇antep 26 derece.

Karadeniz'liler dikkat, Karabük, Samsun, Trabzon hattı boyunca bölgenin büyük bölümünde yağmurlar kuvvetli ve hava soğuyor. Pazartesi Doğu Karadeniz'de su baskını tehlikesi̇ daha yüksek. Bolu 18, Samsun 25 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum’a sağanak var. Erzurum 21, Malatya 25 derece.

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

3 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

4 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



