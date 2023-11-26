Gözlerdeki bu belirti büyük riskin uyarıcı işareti! Tedavi edilmezse kalp krizi ve felce neden olabiliyor

Yüksek tansiyon muayene ve testler yapılmadığı takdirde teşhisi zor olan hastalıklar arasında yer alıyor. Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre; oldukça sinsi bir hastalık olan hipertansiyona müdahale edilmemesi kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Doktorlar, gözde görülen yüksek tansiyon belirtisi için herkesin bilinçli olması gerektiğini ifade ediyor.

Konuya dair Express'e konuşan ünlü doktor Mukhtar Bizrah, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanlı gözler, retinadaki kan damarlarına baskı uyguladığı için hipertansiyon veya yüksek tansiyon belirtisi olabilir. Bunu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın."

YAPILAN ARAŞTIRMA GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yüksek tansiyonun neden olduğu kanlı gözlere sahip olmak , hipertansif retinopati olarak biliniyor. Bu aynı zamanda yüksek tansiyonun bazı tehlikeli komplikasyonları için daha büyük risk altında olduğunuz anlamına da gelebilir. 2013 yılında Hypertension dergisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma, yüksek tansiyonu olan 2.900 katılımcı arasında, hafif hipertansif retinopatisi olanların yüzde 35 daha fazla felç riskine sahip olduğunu buldu. Orta veya şiddetli hipertansif retinopatisi olanlarda yüzde 137 daha yüksek risk bulunuyordu.

"PARLAK KIRMIZI BİR YAMA GİBİ GÖRÜNEBİLİR"

Başka bir uzman Niamh McMillan, nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı. "Subkonjonktival kanama, kan çanağı gözlerden farklıdır ve gözün yüzeyindeki küçük kan damarlarından birinden küçük bir kanamadır (çürüğe benzer)" dedi.

"Bu, gözün beyazında parlak kırmızı bir yama gibi görünebilir ve hipertansiyonla ilişkili olabileceğinden kan basıncı okumasını ister." Sağlıklı kan basıncı 90/60 milimetre cıva (mmHg) ile 120/80 mmHg arasında, yüksek tansiyon ise 140/90 mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.

Dr. Bizrah "Aynaya baktığınızda gözlerinizin pembe olduğunu, kan çanağına döndüğünü ve sulandığını fark etmek endişe verici olabilir. Ve bu semptomların çeşitli farklı nedenleri olabilirken, iyi haber şu ki birçoğu evde tedavi edilebilir.

“Pembe gözün en yaygın nedeni, gözlerin kuruması veya tahriş olmasıdır ve bu, gözyaşı üretiminin artmasıyla birlikte gözlerinizin sızdırmasına neden olabilir. Alerjik konjunktivit, ilkbahar ve yaz aylarında en yoğun polen mevsiminde saman nezlesi çekenler arasında özellikle yaygındır. Tozlu bir ortam veya evcil hayvan kürkü gibi belirli tetikleyicilere yanıt olarak da ortaya çıkabilir."





