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  4. Gözlerine inanamadı! Semaverin içinden kuş yuvası çıktı

Gözlerine inanamadı! Semaverin içinden kuş yuvası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Sinop'ta yaşayan Osman Aksu, 20 gün önce semaverine yuva yapan kuşları koruma altına aldı. Gece-gündüz güvenlik kamerasıyla kuşların güvende olup olmadığını kontrol eden Aksu, içinde ot ve yapraklar gördüğü semaveri boşaltınca gerçekle karşılaştı. İlginç durum üzerine semaverine yuva yapan kuşların bakımını üstlenen Aksu, yavru kuşların uyanık ve çok akıllı olduğunu söyledi.

Gazeteci Osman Aksu, yaklaşık 20 gündür semaverinde yuva yapan kuşların bakımını üstlenerek güvenlik kameralarıyla da gece-gündüz yuvalarını kontrol etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Osman Aksu, “Genelde akşamları gelip semaverimde çayımı demliyordum. Bir akşam geldim. Çayımı demleyecektim. Semaverin içerisinde ot ve yaprak gördüm. Anlam veremedim. Aldım. Boşalttım. Kömürü koydum çayımı demledim. Ertesi akşam tekrar geldiğimde tekrar aynı durumla karşılaştım. Sonra tekrar boşalttım. Üçünce kez geldiğimde gene ot yaprakları vardı. Fakat bir tane de yumurta vardı. Yumurtayı görünce bunun bir kuş tarafından yapıldığını düşündüm ve bir daha semavere dokunmadım. Başka semaver aldım.

'SEMAVERİN BACASINDAN IŞIK TUTUP KONTROL EDİYORUM'

O gündür bu gündür semaveri takip ediyorum. O bir tane yumurta üç tane oldu. Bazen semaverinin bacasından kuş hem girip hem de çıkıyor. Bende bacadan cep telefonumun ışığı ile onları kontrol ediyorum. 3 yumurtadan 2 yavru çıktı. Bir tanesi hala duruyor. Bugün yavruların üçüncü günü. Bu semaveri özel bir düzenekle hazırlamıştım. Bu kuş çok uyanık ve çok akıllı bir kuş.

'YIRTICI HAYVANLAR GİREMİYOR'

Bu semavere yırtıcı hayvanlar giremiyor delik dar. Kuş yuvasını çok iyi hazırlamış. Yünlerden kendisine çok güzel bir yuva yapmış. Bu kuş için kafası çok iyi çalışan bir hayvan diyebilirim. Yavrular burada korunaklı onları ellemiyorum. Tekrar kendime semaver aldım. Bunu kullanmıyorum. Kuşlar buradan gidinceye kadar semaver burada kalacak” dedi. (İHA)

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