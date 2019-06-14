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Göztepe’ye arsa tahsis edilecekti, önergeyle iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında Göztepe’ye tahsis edilmesi planlanan arsanın tahsisi oy çokluğuyla iptal edildi.Torbalı Belediyesi, Haziran ayı olağan meclis toplantısı 13 önergeyle toplandı.

Göztepe’ye arsa tahsis edilecekti, önergeyle iptal edildi

Torbalı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında Göztepe’ye tahsis edilmesi planlanan arsanın tahsisi oy çokluğuyla iptal edildi.
Torbalı Belediyesi, Haziran ayı olağan meclis toplantısı 13 önergeyle toplandı. Torbalı Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda, kardeş kent, pazar yeri değişikliği, trafik ve Göztepe’ye tahsis edilen arsa dahil olmak üzere önemli konular konuşuldu. Göztepe Spor Kulübü’nden de yetkililerin takip ettiği meclis, geçmiş tutanakların okunup oya sunulması ile başladı. Bunlar arasında yer alan önceki mecliste görüşülen huzur evinin yeniden belediyeye devredilmesi amacıyla yapılan protokolün iptal edilmesi hususu mecliste ilk fikir ayrılığına neden oldu. AK Parti ve MHP belediyeye devir konusunda ret oyu verirken, CHP Torbalılı vatandaşların bu merkezden yararlanması, farklı ilçelerde konaklanmaması için evet oyu verdi. Oy çokluğu ile bu madde meclisten geçirildi.

"Orada ciddi hukuksuzluklar yapılmış"
En dikkat çeken maddeler arasında Göztepe’ye tahsis edilen arsa vardı. Arsanın devrinin hukuka uygun olmadığı belirtilerek bu önerge meclise sunuldu. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, söz konusu arsa için, "Orada ciddi hukuksuzluklar yapılmış. İmar servisimiz inceleme yaparken verilen arsanın bir kısmının sanayi imarlı olduğu, büyük bir kısmının imarsız olduğunu görülmüş; ayrıca bakanlıkta da tarım alanı olarak tanımlanıyor bu alan. Plansız bir alana doğal olarak yapı ruhsatı verilemez bu suçtur. Tabi bu büyük sıkıntı. Göztepe’den arkadaşları davet ettik; görüştük ve ruhsat iptaline karar verdik. Bu yer Göztepe Spor Kulübüne tahsis edilecekse, meclis uygun görürse bu hukuki ve sağlam temellerle yapılmalı ve belediyemizin de bir takım haklara sahip olmalı; çünkü o alan köyün ortak kullandığı alan. Netice de bir spor kulübüne veriliyorsa onların da kullanmaları hakkı. Göztepe Spor Kulübü İzmir için önemli bir kulüp. Biz alt yapıya önem veren spor tesislerin kurulmasını mutlaka isteriz. Bunu kendilerine de ifade ettik; ancak bunun hukuki alt yapısını birlikte kurmamız gerekir" dedi.
Önceki dönemde de AK Parti Grup Meclis Sözcüsü olan Özgür Erman Çağlar da bu önerge için, “Torbalı Belediyesi’nin bu sözleşmede bazı hakları gözetildi. Yanılmıyorsam gelir getirecek olan yerlerle ilgili yüzde 20 gibi bir kar ortaklığı var. Bu konuda çözümcü olmanız bizi sevindirdi. Göztepe tüm İzmir’in göz bebeği. Keşke Torbalı’nın birçok yerinde bu tesisler olsa ve ilçe bir spor kompleksi haline gelse. Biz oraya daha önce stat yapılmasını istemiştik; ama bu olumsuz olmayınca Göztepe’nin talebi oldu. Bu talep bizi mutlu etmişti. Bugün meclise getirilen önergenin geri çekilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çağlar’ın ifadelerinde sonra oylanan önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Göztepe’ye arsa tahsis edilecekti, önergeyle iptal edildi

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