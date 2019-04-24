"(Gözü dönmüş) tanımı polisiye bir terimdir"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili bir gazetede yer alan haberde kullanılan "gözü dönmüş" ibaresine ilişkin, "(Son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan) ifadesindeki 'gözü dönmüş' tanımı, sözün gelişi olarak söylenen ve yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim olup, tamamen olay esnasında evin etrafında toplanan ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve attıran insanların mevcudiyetine vurgu yapma amacına matuftu ve kastedilen de açıkça buydu." ifadelerini kullandı. Uzunkaya, sosyal medya hesabından, bugün bir gazete "Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Şahsımla ilgili olan ve bana ait olmadığı halde benim açıklamamış gibi bir algıya yol açan ve bu nedenle de düzeltme ve açıklama yapma ihtiyacı duyulan hususları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum." ifadesine yer veren Uzunkaya, şunları kaydetti: Bunlar da ilginizi çekebilir Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi Çekmeköy'de halk eğitim müdürlüğü kursiyerleri konser verdi

"Cenaze töreninin yapıldığı yerin jandarma bölgesi olduğu, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve sadece emniyetin tedbir aldığı, jandarmanın hiçbir gayretinin ve tedbirinin bulunmadığı, şahsımın orada görevli olmadığı halde özellikle çıkan hadiselere tek başına müdahale ettiği anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır.". Uzunkaya, televizyonlarda yayınlanan görüntülerden de anlaşılacağı üzere cenaze töreni öncesinde, sırasında ve sonrasında jandarmayla polisin kalabalığın içinde ve önünde görev yaptığına dikkati çekti. Uzunkaya, kendisinin megafonla yaptığı konuşma sırasında İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanın da yanında bulunduğunu belirtti. Şehidin cenazesinin defnedilmesinden sonra Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanları ile Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Vali Vekilinin de olay yerine intikal ettiğini bildiren Celal Uzunkaya, 42 yıllık aktif meslek yaşamı boyunca her zaman omuz omuza görev yaptığı kardeş Jandarma Teşkilatını ilzam ve itham edici bir anlamı da içinde barındıran bahse konu haberin kendisinden kaynaklanmadığını vurguladı.