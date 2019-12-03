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Gözü yaşlı anne: "Kızım o kıyafeti hiç giymemişti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana’da evlerinin önünde oynarken beton mikseri altında kalarak hayatını kaybeden kızının üzerine kıyafetlerini örten anne, "Kıyafetleri yeni almıştım kızım hiç giymeden hayatını kaybedince ben de evden getirip üzerine örttüm" diyerek gözyaşı döktüKaza, Seyhan ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde 1 Aralık’ta meydana geldi.

Adana’da evlerinin önünde oynarken beton mikseri altında kalarak hayatını kaybeden kızının üzerine kıyafetlerini örten anne, "Kıyafetleri yeni almıştım kızım hiç giymeden hayatını kaybedince ben de evden getirip üzerine örttüm" diyerek gözyaşı döktü
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde 1 Aralık’ta meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen’i (2) ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112’yi aradı. Mikserin sürücüsü ise kaza sonrası korkarak kaçıp polis merkezine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Birgül’ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu. Bazı kişiler de beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı. Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Dakikalarca kızının ceset torbasındaki elini öpüp koklayan anne, daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği, yeni aldığı kıyafetlerini getirip, kızının cansız bedeninin üzerini örttü. Birgül Binen’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Küçükdikili Mezarlığı’na defnedildi.
Beton mikserinin şoförünün ise alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandığı öğrenildi.
Acılı anne Remziye Binen, kızı Birgül Binen için kurulan taziye çadırında uzun süre gözyaşı döktü. Çocuklarının dışarıda oyun oynadığını ve o anda bir bağırtı duyduğunu söyleyen anne Binen, "Gittiğimde yerde cesedi vardı. Başı ikiye ayrılmıştı. Ona yeni kıyafet almıştım. Hiç giymediği için üzerine örttüm. 21 Ocak doğum günüydü. 2 yaşını dolduramadan öldü yavrum. Şoförü Allah’a havale ediyorum. Tamam kazaydı, görmedi. Ama yerden dahi kaldırmamış. Çocuğumu yerden ben kaldırdım. Kaçıp gitmiş. Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı? Kucağına alıp hastaneye yetiştirmez miydi” diye gözyaşlarına boğuldu.
Küçük Birgül’den geriye parkta salıncakta salınırken ve evde telefonda konuşurken babasının çektiği görüntüler kaldı.

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