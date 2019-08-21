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Gözünü kanserden kaybetmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği ileri sürülen Mustafa Bulat’ın kansere yakalandığını, bu nedenle gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokularının ameliyatla alındığını bildirdi.Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Hatay’ın Belen ilçesinde yaşayan Mustafa Bulat’ın ağız ve çevresinde kötü huylu kansere yakalandığı ve bu nedenle gözünü kaybettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hasta 28 Mart 2019 tarihinde İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurmuş, bu tarihte hastanın panoramik röntgeni alınmış ve antibiyotik tedavisine başlanmıştır.

Gözünü kanserden kaybetmiş

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği ileri sürülen Mustafa Bulat’ın kansere yakalandığını, bu nedenle gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokularının ameliyatla alındığını bildirdi.
Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Hatay’ın Belen ilçesinde yaşayan Mustafa Bulat’ın ağız ve çevresinde kötü huylu kansere yakalandığı ve bu nedenle gözünü kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hasta 28 Mart 2019 tarihinde İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurmuş, bu tarihte hastanın panoramik röntgeni alınmış ve antibiyotik tedavisine başlanmıştır. Antibiyotik tedavisi sonrası hasta, 16 Nisan 2019 tarihinde tekrar merkeze geldiğinde, diş hekimi hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark etmiş, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi bir müdahaleye gerek duymaksızın eliyle almıştır. Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı (ağız ve çevresinde kötü huylu kanser) teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızla ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bunun sebepleridir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin gözede yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Gözdeki deformasyonun diş çekimiyle ilgisi yoktur."

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