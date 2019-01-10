Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü ancak ev kullanılmaz hale geldi. Karşı kaldırımdan evinin yok olmasını izleyen Hatice Ölmen gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ölmen, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

Adana’da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yaşlı kadın daha sonra dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.

Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Sonrasındaysa uyuya kaldı.

Ölmen'in uyuduğu sıradaysa mum devrilerek kısa sürede eşyaların alev almasına neden oldu. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.