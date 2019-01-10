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Gözyaşları içinde evinin kül oluşunu izledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi'nde elektriklerin kesilmesi üzerine mum yakan yaşlı kadının uyuya kaldı. Bu sırada mumun devrilmesiyle eşyalar alev aldı. Kısa sürede evi saran alevler üzerine uyanan kadın, son anda oğluyla birlikte evden kaçmayı başardı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü ancak ev kullanılmaz hale geldi. Karşı kaldırımdan evinin yok olmasını izleyen Hatice Ölmen gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ölmen, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu

Adana’da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yaşlı kadın daha sonra dumandan etkilendiği için hastaneye götürüldü.
Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Sonrasındaysa uyuya kaldı.
Ölmen'in uyuduğu sıradaysa mum devrilerek kısa sürede eşyaların alev almasına neden oldu. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ
Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
adana yangın ev

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