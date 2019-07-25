GRAFİKLİ - ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

Ekşili hakkında eleştirel bir blog da bulunuyor. "Gülen'in Politikacıları" (gülenpoliticians) adlı blogda, Ekşili "koyu Gülenci" olarak tanımlanıyor.

Adını taşıyan şahsi internet sayfasında 2007'de Indiana'daki Niagara Vakfını kurduğunu belirte Ekşili'nin sitede ayrıca eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton da dahil, Kongre üyeleri ve siyasi figürlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı görülüyor.

Linkedin hesabında Ekşili, kendini Mart 2019'dan beri "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi"nin (National Council for Civic Advocacy) yönetici müdürü olarak tanımlıyor.

USA Today, FETÖ mensuplarının orta gelir düzeyine rağmen okullarda veya sivil toplum örgütlerinde çalıştığı tespit edilen birçok kişiden siyasetçilere yüksek bağışlar yaptıklarını aktardı.

"Bilal'in, Teksas'taki Turkuaz Konseyinin Başkanı Kemal Öksüz'ün yerindeki görevi 18 aydan daha kısa sürdü. Kemal Öksüz, ABD'den kaybolurken Washington DC'deki siyasi manzara Gülenistler için değişti. Artık Beyaz Saray'a davet edilmiyorlar veya ramazan yemeğine sponsor olmuyorlar. ABD Meclis Etik Komitesindeki kapsamlı soruşturmaların ardından çoğu politikacı Gülen Hareketi lobisinden uzak duruyor."

Örnek verilen isimlerden biri olarak da Ekşili'nin, ABD Ulusal Vergi İdaresi (IRS) kayıtlarına göre, yıllık maaşı 31 bin 592 dolar olmasına rağmen, Federal Seçim Komisyonu kayıtlarında 2010'dan beri siyasi kampanyalara tam 38 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.

- Başkentte yeni FETÖ lobisi kurucuları arasında

ABD Kongresindeki ilişkilerini sürdürmek isteyen FETÖ'nün, Eylül 2016'da Başkentte "Washington Strategy Group Inc" adlı lobi şirketinin kurucuları arasında Ekşili'nin de ismi yer aldı.

Kongre kayıtlarına göre, Washington Strategy Group Inc, 30 Ocak 2017'de "Türk muhalefeti" adına, bir başka lobi şirketi olan "The Estopinan Group LLC"ye alt yüklenici oldu. Söz konusu belgede, FETÖ'nün lobi şirketinin faaliyet alanı olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı Türk-Amerikan sivil muhalefeti" ibaresi yer aldı.

Washington Strategy Group'un daha sonra Trump yönetimine yakın olduğu iddia edilen New York merkezli lobi şirketi "Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim" ile 50 bin dolar vekalet ücreti ve aylık 20 bin dolar karşılığında sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.