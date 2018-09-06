GRAFİKLİ - ABD'nin UNRWA kararı Lübnan'ı endişelendiriyor

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "UNRWA'ya yönelik yardımlara gelen kısıtlamalar, Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda gerginliğin çıkmasına sebep olacak. Bu nedenle biz Lübnanlılar olarak, UNRWA'yı savunma konusuna büyük ilgi duyuyoruz." dedi.

- ABD'nin kararı, tamamen siyasi ve Yüzyılın Anlaşmasıyla bağlantılı bir adım

Dolayısıyla Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelen Lübnan, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararından son derece endişe ediyor.

Lübnan'ın kuzeyinden güneyine uzanan Akkar, Trablusşam, başkent Beyrut, Sayda ve Sur vilayetlerinin yanı sıra doğu kesiminde yer alan Beka kenti olmak üzere ülkede bulunan toplam 12 mülteci kampında yaklaşık 500 bin Filistinli yaşıyor.

MAHMUT GELDİ - Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Lübnan ve diğer ülkeler, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları durdurma kararının arkasında yatan sebep ve yol açacağı vahim sonuçlardan endişe ediyor.

ABD'nin üzerinde çalıştığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak yansıtılan projeyle Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verilmesinin hedeflendiğini söyleyen Muneymine, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurma kararının ise tamamen siyasi ve Yüzyılın Anlaşmasıyla bağlantılı bir adım olduğunu savundu.

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında istikrar başta olmak üzere en çok zararın Lübnan'da görüleceğine dikkati çeken Muneymine, Lübnan ve diğer komşu ülkelere sığınan Filistinli mültecilerin çoğunun, hayatlarını UNRWA'nın yardımlarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin Filistinli mültecileri UNRWA'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) himayesine alma yönündeki planına karşı uyarıda bulunan Muneymine, söz konusu planın arkasında Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkını iptal etme hedefinin yattığını söyledi.

Lübnan'ın, ülkedeki Filistinlilere vatandaşlık verme projesini kaldıramayacağına dikkati çeken Muneymine, Filistinlilerle ilgilenme işinin BMMYK'ye devredilmesi halinde de şartların değişeceği ve krizin daha karışık hale geleceğine vurgu yaptı.