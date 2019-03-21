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GRAFİKLİ - Dünyada 159 milyon kişi içme suyunu yer üstü sularından karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, dünya genelinde 159 milyon kişi, içme suyunu, hijyen açısından en düşük düzeydeki yer üstü sularından temin ediyor - Dünya nüfusunun yüzde 71'ini oluşturan 5,2 milyar insan "güvenli işlenmiş" içme suyu hizmetine erişebiliyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "İçme suyu, Hıfzıssıhha ve Hijyen" raporuna göre, dünyada 159 milyon insan, içme suyunu, hijyen açısından en düşük düzeydeki "yer üstü" sularından karşılıyor.

AA muhabiri, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla DSÖ'nün 2017'de yayınladığı rapordan yararlanarak içme suyu haritası verilerini düzenledi.

Raporda, hijyen açısından içme suları en düşükten en yükseğe doğru "yer üstü", "işlenmemiş", "kısıtlı", "temel" ve "güvenli işlenmiş" olarak sınıflandırılıyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 71'ine denk düşen 5,2 milyar insan, "güvenli işlenmiş" içme suyu hizmetine erişebiliyor.

Yaklaşık 844 milyon insanın sadece "temel" içme suyuna ulaşabildiği belirtilen raporda, 159 milyon insan içme suyunu "yer üstü" sularından karşılıyor.

- "Güvenli işlenmiş" suyu en çok Kuzey Amerika ve Avrupa sağlıyor

Rapora göre Kuzey Amerika ve Avrupa'da güvenli işlenmiş su oranı yüzde 94. Bu oran, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 65, Orta Asya ve Güney Asya'da yüzde 57 ve Sahraaltı Afrika'da ise yüzde 24 olarak belirlendi.

"Temel" seviye su oranı Sahraaltı Afrika'da yüzde 34, Orta Asya ve Güney Asya'da yüzde 31, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 31, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüzde 5 düzeyinde seyrediyor. Okyanusya'da bu oran yüzde 52, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da yüzde 91, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da yüzde 94, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yüzde 100'e yakın.

Öte yandan denize sınırı bulunmayan gelişen ülkelerde güvenli işlenmiş su oranı yüzde 33, temel su oranı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

En az gelişmiş ülkelerde ise güvenli işlenmiş su oranı yüzde 34, temel su oranı da yüzde 28'de kalıyor.

Gelişen küçük ada ülkelerinde temel su oranı yüzde 82 civarında seyrediyor.

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