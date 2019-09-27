Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta buluşan dünya liderleri gibi eşleri de yoğun bir trafik yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da dünya liderlerinin eşleriyle çevre ve kadın ağırlıklı etkinliklere katıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York'taki temasları kapsamında ilk olarak ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İslam dünyasının yaşadığı sorunlar karşısında Müslümanların safları her zamankinden daha çok sıklaştırması gerektiği üzerinde duruldu.

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" başlıklı panele katılan Emine Erdoğan, Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaştı.