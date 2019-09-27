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GRAFİKLİ- Emine Erdoğan'ın "çevre ve kadın" ağırlıklı BM trafiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta buluşan dünya liderleri gibi eşleri de çeşitli etkinliklere katılarak fikir alışverişinde bulundu - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, temasları kapsamında çevre ve kadın sorunlarının ele alındığı çok sayıda etkinliğe katıldı - Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaşan Emine Erdoğan, erken yaşta evlilikle ilgili dikkati çeken bir konuşma yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta buluşan dünya liderleri gibi eşleri de yoğun bir trafik yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da dünya liderlerinin eşleriyle çevre ve kadın ağırlıklı etkinliklere katıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York'taki temasları kapsamında ilk olarak ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İslam dünyasının yaşadığı sorunlar karşısında Müslümanların safları her zamankinden daha çok sıklaştırması gerektiği üzerinde duruldu.

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" başlıklı panele katılan Emine Erdoğan, Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaştı.

Panelde BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jeffrey D. Sachs, BM Çevre Programı Genel Sekreter Yardımcısı ve New York Ofisi Direktörü Satya S. Tripathi, Dünya Sağlık Örgütü Halk Sağlığı, Sağlığın Çevresel ve Sosyal Belirleyicileri Birimi Direktörü Dr. Maria Neira da birer konuşma yaptı.

Bunun yanı sıra Emine Erdoğan, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da hazır bulunduğu görüşmede, Çevre Bakanlığı ile UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra Sıfır Atık projesi de ele alındı.

- Çevre konularında topyekun mücadelenin önemine dikkati çekti

Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile de görüşen Emine Erdoğan, yeşil teknolojilerin uygulamaya geçirilmesi, çevre konularında uluslararası mücadelenin önemi gibi konularda görüşlerini aktardı.

Emine Erdoğan'ın ABD'de yaşayan genç Müslüman çevre aktivistleri ile de bir araya geldiği toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl başlattığı "Yeşil Hac" projesinin yanı sıra "Yeşil Ramazan", "Yeşil Mescid" gibi çevreci yaklaşımlar ele alındı.

- Afrikalı kadınların sorunları ele alındı

New York'ta "Afrika ve Kadın" konulu toplantılara da katılan Emine Erdoğan, Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop ve Afrika Birliği Delegasyonu üyeleri ile görüştü.

Emine Erdoğan, bu görüşmede, Ankara'da 2016 yılında kurulan, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin karsız satılıp gelirinin onlara döndürülmesini amaçlayan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetlerini anlattı.

Emine Erdoğan'ın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldiği görüşmede, Afrika'da kadınları ilgilendiren sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Fatima Maada Bio'nun daveti üzerine "Afrika'da Erken Evlilikleri Önlemek" konulu panele katılan Emine Erdoğan, bu sorunun yegane çözümünün eğitim ve yanlış geleneksel algılara karşı bilinç devrimi olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan'ın bu konudaki "Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir." değerlendirmesi dikkati çekti.

Ayrıca Emine Erdoğan, çok sayıda dünya liderinin eşlerinin de katıldığı, sosyal kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi için moda ve tekstil endüstrilerini teşvik etmeyi amaçlayan BM 74'üncü Genel Kurulu kapsamındaki "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesini izledi.

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın heyet başkanları onuruna verdiği yemeğe de iştirak etti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu

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