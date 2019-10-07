GRAFİKLİ - Fırat'ın doğusuna olası operasyonun hedefleri

Yaklaşık 5 yıldır, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimleri ara ara hedef alan örgüt, bu bölgede elinde bulundurduğu silahlarla da Türkiye'nin sınır güvenliği için potansiyel tehdit arz ediyor.

Türkiye sınırının 480 kilometresine tekabül eden işgal alanında Suluk, Ra'sülayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye gibi büyük yerleşimler de yer alıyor.

Buraları işgal eden örgüt, böylece Fırat'ın doğusundaki iki önemli ilçeyi ele geçirmiş oldu.

Örgüt, ilk olarak DEAŞ'ı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab'dan (Kobani), kısa süre sonra da Akçakale ilçesinin karşısında düşen Tel Abyad'dan çıkardı.

SELEN TEMİZER - Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağı muhtemel harekat, sınır illerine yönelen doğrudan ve potansiyel tehdidi ortadan kaldırırken, Suriyelilerin evlerine dönüşü için de imkan sağlayacak. Harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için de fırsat oluşturacak.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük silah depoları olarak bilinen Çelebi ve Harab Işk, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Onlar gibi 13 depoda, ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana YPG/PKK'ya havadan ve karadan gönderdiği uzun menzilli silahlar depolanıyor.

Bunlar arasında Türkiye topraklarını hedef alabilecek nitelikte 57 ve 90 milimetrelik toplar, tanksavar füzeleri, 120 ve 82 milimetrelik NATO tipi ABD yapımı havanlar, modernize edilmiş kalaşnikof tüfekler, SP9 roketatarlar, tanksavar özellikleri olan ve menzili uzatılmış roketatarlar, Katyuşa bataryaları, 12 milimetrelik gradlar, kara mayınları, EYP yapımında kullanılacak patlayıcılar mevcut.

Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye yapacağı operasyon, Türkiye'nin sınır güvenliği için kilit önem taşıyor.

YPG/PKK'nın ülke topraklarına erişmesi ve yanı başında silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

- Mültecilerin geri dönüşü

Operasyonun bir diğer hedefi de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaşta mülteci konumuna düşen ve ülke içinde yerinden edilen milyonlarca Suriyeli için güvenli bir bölge oluşturmak.