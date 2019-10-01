GRAFİKLİ - TİKA son 5 yılda 50'den fazla Osmanlı mirası camiyi restore etti

AHMET FURKAN MERCAN - Osmanlı bakiyesi ülkelerdeki ortak tarih ve kültürel mirasın korunması için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 2014'ten bu yana gerçekleştirdiği projelerle 50'nin üzerinde camiyi restore etti. Başkanlık, Anadolu kardeş milletlerinin yer aldığı Orta Asya, Anadolu ile gönül bağının hiç kopmadığı Osmanlı mirası Balkanlar ve Kuzey Afrika'da gerçekleştirilen titiz restorasyon projeleriyle manevi kültür hazinelerini gelecek nesillere ulaştırıyor. TİKA'nın restorasyonunu sağladığı yapılar arasında camiler, türbeler, kaleler, köprüler, saat kuleleri, çarşılar, okullar, çeşitli idari binalar bulunuyor. AA muhabiri, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla, TİKA'nın tamamladığı ve sürdürdüğü cami ve külliye restorasyon faaliyetlerini derledi. TİKA, son 5 yıldır 50'nin üzerinde cami, 10'un üzerinde türbe ve külliyeyi kullanıma ve ziyarete açarak, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması sağladı. - Cezayir'de Keçiova Camisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'teki Cezayir ziyareti sırasında Cezayir Başbakanı Abdulmalik Sellal ile ülkede bulunan Türk-Osmanlı dönemine ait bazı tarihi eserlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.

Bu vesileyle, Cezayir'in tarihi Casbah bölgesinde, 1520'de Osmanlı Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından inşa ettirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Keçiova Camisi restore edildi. - Macaristan'da Gül Baba Türbesi Osmanlı-Türk mirasının Macaristan'daki en önemli unsurlarından biri olan, Budin'in fethi sırasında vefat eden Gül Baba'nın naaşının yer aldığı Gül Baba Türbesi ve çevresinin restorasyonu, TİKA ve Macaristan Milli Varlıklar Kurumu (MNV) iş birliğinde gerçekleştirildi. Projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla Ekim 2018'de yapıldı. - Tayland'da Bang Uthit Camisi Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan ve giriş kapısının üzerinde Sultan II. Abdülhamid Han'ın gönderdiği Osmanlı devlet arması bulunan Bang Uthit Camisi 2015'te restore edildi. Yenilenen görünümüyle Bang Uthit Camisi, Türkiye ile Taylandlı Müslümanlar arsındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edecek. - Etiyopya'da Necaşi Türbesi