GRAFİKLİ - Yemen'de Riyad Anlaşması sonrası parçalanmış görüntü

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki çatışmaları sona erdiren Riyad Anlaşması dün imzalandı ancak ülkedeki parçalanmış yapı ortadan kalkmadı. Yemen, 2014'te Husilerin başkent Sana'ya doğru ilerlemesi ve sonrasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği Arap Koalisyonu'nun askeri müdahalesiyle yıllar süren savaşta büyük yıkıma uğradı. Savaş sırasında dengeler sürekli değişirken, müttefik ülkeler Suudi Arabistan ve BAE'nin karşılıklı desteklediği güçlerin karşı karşıya gelmesi Yemen'deki çatışmayı daha da derinleştirdi. BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve silahlı kanadı Hizam el-Emni, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın desteklediği uluslararası tanınırlığa sahip Abdurrabu Mansur Hadi hükümetinin üzerinde geçici başkent Aden'de silahlı üstünlük kurmaya çalıştı. Şiddetli çatışmaların ardından ağustos ayında kentte kontrolü sağlayan GGK, Hadi hükümetinin buradaki faaliyetlerini sonlandırdı. Söz konusu adımlar Hadi hükümeti tarafından "darbe" olarak nitelendirildi.

Hadi hükümeti ve GGK, son dönemde Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunda "Riyad Anlaşması" adı altında bir güç paylaşımı konusunda anlaştı ve taraflar dün anlaşmayı imzaladı. Anlaşma sonrasında İran'ın da desteklediği Husilerin kuzeyde hakim olduğu ve karşılarında Hadi hükümeti, Suudi Arabistan güçleri ve BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin güney, bazı batı ve doğu bölgelerinde etkin olduğu parçalı bir Yemen fotoğrafı ortaya çıktı. Hadi hükümeti, Mahra, Hadramavt, Şebve, Dali, Lahac, Sokotra'da hakimiyet kurarken, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi Aden, Ebyen'i elinde tutuyor ve Sokotra'da bazı birlikleri bulunuyor. Kuzeyde Husiler de Sana, Sada, Amran, Reyme, Zemar, Hacce, Hudeyde, Mahvit ve İbb bölgelerini yönetiyor. Yemen'in parçalı fotoğrafındaki hakimiyet haritası şöyle: -Sana Husiler, başkent Sana'nın tamamını 2014'ten beri ellerinde bulunduruyor -Aden BAE'nin desteklediği silahlı grup Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden'i elinde tutuyor. -Beyza Hükümet güçleri Sada, Hacce, Hudeyde ve Beyza'da bazı beldeleri ele geçirdi

Hükümet güçleri Marib'de tek bir belde hariç vilayetin tamamını elinde bulunduruyor. Bu bölgede Husilerin kontrolü zayıf. Sirvah beldesinde ise iki taraf arasındaki çatışmalar sürüyor. -Hudeyde Hudeyde'yi BAE'nin desteklediği silahlı gruplar ellerinde bulunduruyor ve Hudeyde-Aden arasındaki deniz kıyısı boyunca hakimiyetlerini sürdürüyorlar. -Dali Dali'nin büyük çoğunluğunu hükümet güçleri elinde tutuyor. Ancak vilayetin kuzeyindeki üç beldeye Husiler hakim. -Cevf Hükümet güçleri, Cevf vilayetinde, merkezin de aralarında bulunduğu bölgenin üçte ikisine denk gelecek şekilde dört farklı beldeyi elinde tutuyor. Husilerse batıdaki beş beldeyi elinde tutarken, iki belde de taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor. -Taiz Husiler burada vilayet merkezinin de yer aldığı beş beldeyi, hükümet güçleri ise 9 beldeyi yönetiyor. BAE'nin desteklediği silahlı gruplar vilayette denize kıyısındaki Moha ve Zübab'ın da aralarında yer aldığı dört bölgede hüküm sürüyor. İki beldede de hükümet güçleri ve Husiler arasında çatışmalar yaşanıyor.