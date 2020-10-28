Grasi Mattos: “Fiziğimi cinsel hayatıma borçluyum”

Grasi Mattos, Instagram’da paylaştığı birbirinden iddialı pozlarla ön plana çıkan isimlerden biri. Egzersiz ve diyetle ilgili paylaşımlar da yapan 24 yaşındaki model, kusursuz vücudunu cinsel hayatına borçlu olduğunu söyledi.

Dengeli beslendiğini ve sıkı bir egzersiz programı olduğunu söyleyen Mattos, vücudunun hızlı bir şekilde sıkılaşıp, şekil almasının cinsel hayatı sayesinde olduğunu söyledi. Portekiz'in Lizbon kentinde yaşayan model, günde 8000 kalori yakmayı hedeflediğini ve bunun için pazarları hariç her gün 4-5 saatini fiziksel aktiviteye ayırdığını belirtti. Günde ortalama 3 saatini ise cinsel aktivitelere ayırdığını söyleyen genç kadın, bunun için bir uzmanla çalıştığını söyledi.

