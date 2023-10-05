GREEN CARD BAŞVURU EKRANI DV PROGRAM.STATE.GOV: Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? ABD'de çalışma izni ve süresiz ikamet hakkı!

Green Card başvuru ekranı 5 Ekim 2023 Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni hayali kuran vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini duyurdu. Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.

GREEN CARD SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Green Card başvurularında son tarih 7 Kasım 2023 Salı olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre salı günü TSİ 20.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• ABD hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

