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GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2023 - 2024: Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler? ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni!

02.10.2023 12:17 | Son Güncelleme:
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Green Card başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni kazanmak isteyenler arama motorla5rında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birçok kişi merak ettiği sorulara yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, 2023 - 2024 Green Card başvuru tarihleri...

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2023 - 2024: Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler? ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni!

Green Card başvuruları için araştırmalar hız kazandı.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her sene Ekim/Kasım aylarında yapılmaktadır.

Green Card başvuruları U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs internet sitesinden gerçekleştirilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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