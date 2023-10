GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2023 - 2024: Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler? ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni!

Green Card başvuruları için araştırmalar hız kazandı.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her sene Ekim/Kasım aylarında yapılmaktadır.

Green Card başvuruları U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs internet sitesinden gerçekleştirilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.