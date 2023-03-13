Green Card nedir, ne işe yarar, kimlere verilir? Green Card nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

Genellikle yatırım, evlilik ve sığınma gibi yollarla alınan Green Card, Amerika’da kalıcı olarak yaşamak ve çalışmak isteyenler için önemli bir belgedir. Çekiliş usulüyle verilen bu belgeyi alabilmek için bazı koşullara uygun olmak gerekir. Yapılan mülakatın olumlu sonuçlanması durumunda kişiler Green Card alma hakkı kazanır.

Green Card nedir?

ABD’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için ABD hükûmeti tarafından düzenlenen çekilişle hak sahiplerine daimi oturma izni veren belgeye Green Card adı verilir. Bu belge kişilerin göçmen statüsünü gösterir. Bu belgeyi almaya hak kazananların ömür boyu Amerika’da çalışma ve oturma izni olur. Dolayısıyla ABD’de yaşamak isteyenler için önemli bir fırsattır.

Kalıcı bir şekilde Amerika’da yaşamak ve çalışmak için Green Card’ın geçerliliği oldukça önemlidir. Örneğin Green Card aldıktan sonra 6 ay içinde Amerika’ya gitmeyen kişilerin bu hakkı iptal olur. Bununla birlikte Green Card’ın geçerliliği için başka kurallar da vardır. Ancak tabi ki Green Card kazandıktan sonra Amerika’ya gitme zorunluluğu yoktur. Amerika’ya gidilmemesi durumunda hak düşer ya da ABD’ye bir kere giriş yapıldıktan sonra bu hak devam eder. Ancak sürekli olarak bu haktan yararlanma gibi bir zorunluluk yoktur.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card’a başvurmak isteyenler DV Lottery adlı resmî web sitesine başvurmalıdır. Bunun ardından herhangi bir resmî kuruluşa başvuruda bulunmaya gerek yoktur. Bu başvurunun ardından çekilişi kazanan kişilerin isimleri açıklanır ve bu kişiler mülakata çağrılır. Başvuru esnasında kişilerden pek çok bilgi istenmektedir. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede başvuru olumlu değerlendirilerek çekilişe alınır. Özellikle istenen fotoğrafın sahip olması gereken içerik ve boyut özelliklerini bilmek gerekir. Aksi takdirde hatalı yüklenen fotoğraftan dolayı başvuru geçersiz sayılabilir.

Green Card alabilmenin yolu, belli zamanlarda yapılan çekiliş için başvuruda bulunmaktır. Bu başvuru esnasında bir form doldurulur ve fotoğraf yüklenir. Bu sayede Green Card için başvuru işlemi tamamlanmış olur. Sonrasında ise çekilişi kazanan kişilerin isimleri açıklanır ve bu kişiler mülakata davet edilir. Mülakattan da geçildiği takdirde Green Card almaya hak kazanılır. Mülakatın olumlu sonuçlanması için ise sorulan sorulara yanıt vermek, Amerika’da yaşamak için uygun koşullara sahip olduğunu kanıtlamak, belirlenen şartlara uygun olmak gibi kriterler vardır.

Green Card mülakatı ile ilgili başvuru sahipleri oldukça tedirgin olabilir. Çünkü mülakatta kullanılan dil, sorulan sorular vb. bazen zorlayıcı olabilir. Ancak daha öncesinde Green Card mülakatına giren kişilerin deneyimlerini dinleyerek mülakatı kolay bir şekilde atlatmak mümkün olabilir. Öncelikle mülakatın İngilizce ya da Türkçe yapılabileceğini bilmek gerekir. Bu yüzden her iki duruma karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Yani mülakatta konuşulanları anlayabilecek düzeyde İngilizce bilmekte fayda vardır.

Green Card ne işe yarar?

Green Card, Amerika’da oturma ve çalışma izni sağlayan bir belge olduğu için oldukça önemlidir. ABD vatandaşı olmak isteyenler için de bir fırsattır. Sunduğu avantajlardan dolayı ABD’de yaşayacak olan kişilere pek çok hak saplar. Green Card sahibi olmanın avantajları arasında şunlar yer alır:

Farklı ülke vatandaşlarının ömür boyu Amerika’da yaşamasını ve çalışmasını sağlar.

Green Card sahibi olan kişilerin oturumu Amerika’da olduğu için farklı ülkelere vizesiz seyahat etme konusunda daha özgür olabilirler.

Green Card sayesinde kişiler kendi şirketlerini kurabilirler.

Devlet ve özel okullardan burs alma imkanı sağlayan Green Card, indirimli fiyatlarla eğitim alma olanağı da verir.

Green Card’ı olanlar, Amerika vatandaşları ile hemen hemen aynı haklara sahiptir. Yalnızca seçme ve seçilme hakları yoktur.

Green Card sahibi olan kişiler 5 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra ABD vatandaşı olmak için başvuruda bulunabilir.

Green Card sahipleri, yalnızca ABD vizesi sahiplerine göre daha fazla yasal hakka ve oturma, çalışma gibi haklara sahiptirler. Hatta bu hakları ömür boyudur.

Kendine ait Green Card’a sahip olan biri eşine ve 21 yaş altındaki çocuklarına da Green Card alabilir.

Green Card’ı olanlar gelecekte yapılacak olan yeni göçmenlik kuralları değişikliklerinden etkilenmez.

Green Card sahipleri Amerika’da ev almak için kredi başvurusunda bulunabilir.

Green Card’ı olanlar Amerika’nın 50 eyaletinin herhangi bir yerinde yaşayabilir.

Green Card kimlere verilir?

Green Card alabilmek için öncelikle başvuru yapmak gerekir. Bu başvuruyu herkes yapabilir. Başvurular arasında mülakata çağrılacak kişiler çekiliş yoluyla seçilir. Green Card almaya hak kazanan kişilerin isimleri duyurulduktan sonra mülakatlar başlar. Bu mülakatlarda başarılı sonuç alan kişiler, resmî olarak Green Card alma hakkı elde eder. Yani Green Card alabilmek için yalnızca çekilişi kazanmak yeterli değildir. Aynı zamanda yapılan mülakatı da geçmek gerekir.

Bu mülakatta genellikle Amerika’ya neden gitmek istendiği, hangi iş yapılacağı, banka hesabında ne kadar olduğu gibi sorular sorulur. Buna göre kişinin Amerika’ya gittiğinde kendi başına hayatını idame ettirip ettiremeyeceğine karar verilir. Aynı zamanda Amerika’da yaşama koşullarına ve kurallarına uygun olup olmadığı tespit edilir. Tüm bunlara uygun olan kişiler Green Card almaya hak kazanır.