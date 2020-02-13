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Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı, gri kategoride aranan terörist Ömer Oran'ın Erzurum'un Karayazı ilçesinde 5 gün önce polis özel harekat (PÖH) timlerince etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Çok sayıda terör eylemine katıldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran'ın (41) yakalanması için, iç güvenlik operasyonları kapsamında çalışmalarını sürdüren Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Özel ekibin 3 ay süren titiz çalışması sonucu Oran'ın 5 gün önce Karayazı ilçesine bağlı bir kırsal mahallede saklandığı adres tespit edildi. Bu tespit üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri ve polis özel harekat (PÖH) timleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri bölgeye gönderildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye, tipi ve kar yağışı dolayısıyla da görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgeye giden güvenlik güçlerinden PÖH timleri, Oran'ın saklandığı binayı ve çevresini sardı. Bu süreçte JÖH timleri de teröristin kaçma ihtimaline karşın kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu mahallenin kırsal kesiminde gerekli tedbirleri aldı.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERİNCE KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PÖH timlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan terörist Oran, güvenlik güçlerine el bombası atarak bir polis memurunun elinden yaralanmasına neden oldu.

Bulunduğu binadan çıkıp duvarların arkasına saklanarak polislere uzun namlulu silahla ateş açarak kaçmaya çalışan terörist, PÖH timlerince kısa süreli çatışmada etkisiz hale getirildi.

Terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride arandığı anlaşılan örgütün sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı terörist Oran'dan bir M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, bir el bombası, bir dürbün, bir fotoğraf makinesi ile 2 not defteri ele geçirildi.

ÇATIŞMA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Terörist Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiği operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Oran'ın kar yağışı ve tipi altında yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği çatışma anlarına ilişkin görüntülere AA ekibi ulaştı.

Oran'ın attığı el bombası ile elinden yaralanan özel harekat polisinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ÇATIŞMADA KIL PAYI KURTULDU

Çatışmanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, terörist Oran'ın 6 Aralık 2019'da Ağrı'nın Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde 5 askerin yaralandığı ve 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği çatışmaya katıldığı da belirlendi.

Bu çatışmadan son anda kaçarak kurtulduğu belirlenen Oran'ın, bu olaydan kısa süre önce iki kızın kırsala kaçırılarak terör örgütüne götürülmesi eylemine katıldığı belirtildi.

Operasyonda, Oran ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

(AA)

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operasyon gri kategori

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