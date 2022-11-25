HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gribin düşmanı, antioksidan deposu, tam bir mikropsavar...

Gribin düşmanı, antioksidan deposu, tam bir mikropsavar...

25.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik denince akla ilk gelen besinlerden biri olan soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Yemekleri lezzetlendirdiği kadar bünyeye de kuvvet veren soğan, mikropsavar özelliği ile hastalıkları sizden uzak tutuyor. Bağışıklığı zirveye çıkaran, grip düşmanı soğan aynı zamanda antioksidan deposudur.

Gribin düşmanı, antioksidan deposu, tam bir mikropsavar...

Türk mutfağının demir başlarından olan soğan lezzetli olduğu kadar faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan iki üç besinden biri olan soğan sağlığınızı koruma altına alıyor. Soğan çok eski yıllardan beri tedavi amaçlı kullanılıyor. Soğan özellikle baş ağrısı, kalp hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisinde kullanılmıştır.

iStock-645558114

Antioksidan deposu olan soğan vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Demir emilimine yardımcı olur, hücreleri yeniler. Cilt hasarını tamir eden soğan, B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kalp hastalıklarından korunmak için ekstra özen gerektiren kolesterol için soğan tüketebilirsiniz. İltihaba karşı koruma sağlayan soğan kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

iStock-487260146

İdrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla mücadele eder.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Günde 2 litre su içmek...Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Günde 2 litre su içmek...
Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto şoku!
Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'Bakan Koca böyle duyurdu! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'
Anahtar Kelimeler:
soğan

En Çok Okunan Haberler

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

İnfial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İşte depremdeki sır ışıkların nedeni

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.