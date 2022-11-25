Gribin düşmanı, antioksidan deposu, tam bir mikropsavar...

Türk mutfağının demir başlarından olan soğan lezzetli olduğu kadar faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan iki üç besinden biri olan soğan sağlığınızı koruma altına alıyor. Soğan çok eski yıllardan beri tedavi amaçlı kullanılıyor. Soğan özellikle baş ağrısı, kalp hastalıkları ve ağız yaralarının tedavisinde kullanılmıştır.

Antioksidan deposu olan soğan vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Demir emilimine yardımcı olur, hücreleri yeniler. Cilt hasarını tamir eden soğan, B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kalp hastalıklarından korunmak için ekstra özen gerektiren kolesterol için soğan tüketebilirsiniz. İltihaba karşı koruma sağlayan soğan kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

İdrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla mücadele eder.



