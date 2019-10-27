"Grip aşısına gitmişken zatürre aşısı da olun" önerisi

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, "Zatürre aşısı hem yetişkinlerin hem de çocukların olması gereken bir aşı. Bu dönem, grip aşısının vurulma dönemi. Hazır kişi grip aşısı için gitmişken zatürre aşısını da olsun istiyoruz. Aynı anda vurulmasının hiçbir mahsuru yok." dedi.

Prof. Dr. Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı denilince herkesin aklına çocukların geldiğini ancak yetişkinlerin de olması gereken önemli aşılar bulunduğunu söyledi.

Zatürrenin özellikle 65 yaş üzeri ve çocuklarda sıkça görülen bir hastalık olduğunu belirten Toprak, "Bu hastalık aşıyla önlenebilir. Zatürre aşısı hem yetişkinlerin hem de çocukların olması gereken bir aşı. Bu dönemde daha çok ön planda tutuyoruz. Bu dönem, grip aşısının vurulma dönemi. Hazır kişi grip aşısı için gitmişken zatürre aşısını da olsun istiyoruz. Aynı anda vurulmasının hiçbir mahsuru yok." diye konuştu.

Toprak, zatürre aşısının yılın herhangi bir döneminde aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını ifade etti.