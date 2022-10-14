HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuru ekranı

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuru ekranı

14.10.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları için araştırmalar başladı. GSB 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuruları 10 Ekim tarihinde başladı. İşlemler bugün sona erecek. e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuru ekranı

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli başvuru ekranı

GSB personel alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Başvurular bugün saat 17:00'da sona erecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından
herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih
tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için kar yağışı açıklaması!İstanbul için kar yağışı açıklaması!
Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!
Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktıKılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı gsb gsb personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

Büşra öğretmen duyduğu sese uyandı, kabusu yaşadı

Büşra öğretmen duyduğu sese uyandı, kabusu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.