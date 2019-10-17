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Guatemala'da sel ve toprak kaymaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:23 | Son Güncelleme

Guatemala'da sel ve toprak kaymaları

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da hafta başından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında şu ana kadar bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Republica"nın haberine göre, Guatemala Afet Azaltma Ulusal Koordinasyonundan (CONRED) bir yetkili, 14 Ekim'den beri ülkede yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiği, heyelan riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki 216 kişinin tahliye edildiği, toprak kaymaları ve seller nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bölgelerde sel ve toprak kayması riskinin devam ettiğine dikkati çeken CONRED yetkilisi, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal afet toprak kayması Guatemala sel

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