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Gucci'nin 'çimen lekeli' pantolunun fiyatı dudak uçuklatıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Moda devi Gucci Sonbahar-Kış 2020 moda şovu için grunge kültüründen ilham aldı. 80'li yıllarda popüler olan Grunge giyim tarzında uğraşılmamış bir görüntü vermeniz gerekiyor. Gucci de bundan ilham alarak dizlerinde 'çim lekeleri' bulunan kot pantolunu 6 bine yakın bir fiyata satışa sundu.

Gucci'nin 'çimen lekeli' pantolunun fiyatı dudak uçuklatıyor!

GUCCI, dizlerinde "çim lekeleri" bulunan bir çift kot pantolonu 600 sterlin yani 5 bin 891 TL'ye satışa sundu.

Dizlerinde ve bacaklarında yeşil lekeler paçalarında ise kahverengi lekeler bulunan kot pantolon ilhamı ise Grunge giyim tarzından alıyor.

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Gucci kotları hakkında şunları söylüyor: “Sonbahar Kış 2020 koleksiyonunun grunge havasını yansıtan bu geniş bacaklı kot pantolon, lekeli bir etki için özel olarak işlenmiş organik pamuktan üretildi. Gucci, kült kumaşın yeni yaklaşımlarını keşfediyor ve eski ile çağdaş arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran farklı tasarımlar ve yıkama teknikleriyle yeniden yorumluyor. Sonbahar-Kış 2020 moda şovu için Gucci, 80'ler ve 90'ların grunge alt kültüründen ilham alıyor.''


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