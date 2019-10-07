Gucci yaptı yine yapacağını! Elektronik kelepçeyi andıran tasarımı olay oldu

Ermeni model Armine Harutyunyan'ı tanıtım yüzü yapan ve bu hamlesiyle ses getiren İtalyan Moda markası Gucci yine adından söz ettirecek bir çalışmaya imza attı. Söz konusu olay ise ayak bileğine takılan deri bir kayış.

Ayak ya da el bileğine takılan bileklikte bir de ruj koyabilecek bir hazne bulunuyor. Deri eldivenlerle birlikte kullanılması öngörülen kayışın gelecek yıl satışa çıkması planlanıyor Fiyatı ise 2 bin 475 TL. Ancak markanın bu tasarımı kullanıcıların eleştirilerinden nasibini aldı.

Bir kullanıcı 'en azından hapishaneden çıktığınızda şık olabilirsiniz' derken bir diğeri 'köpeğimin kaka torbasını saklamak harika olacak' yorumunda bulundu.

Gelecek yıl için bir başka tuhaf moda aksesuarı da yastık ya da uyku tulumu taşımak için deri kayışlardan yapılmış bir sırt çantası.