Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

Çoğu kadının kendinde olmadığını düşündüğü, bazı kadınlarınsa kendilerini yaşama biçimi olan birtakım özellikleri vardır. Özgürlüklerine düşkünlükleri yaşam boyu yaptıkları seçimlerin ortak noktasını oluşturur. Kendimden örnek verebileceğim bir durumdan bahsedeyim. Güçlü kadınların ilişki seçimleri sıradan olmaz. Niye? Çünkü yalnız olmak sanıldığı kadar da ürkütücü değildir. Yalnız olmaya alışık olan kadınlar da, ilişki bulma peşine düşmezler.

Sıradan İlişkilerin Kadını Değiliz

Herkes gibi güçlü kadınlar da hayatlarını birileriyle paylaşmak isterler. İnsan en basitinden sosyal bir hayvandır ve başkalarıyla etkileşim içindedir. Ancak bu kadınlar, seçimlerini sadece hayatlarında birisinin olması üzerine kurmazlar. onları yüceltecek, mutlu edecek, iyi vakit geçirebilecekleri kişileri seçerler. Aksi halde bu özellikleri taşımayanların hayatlarında yeri yoktur.

Bu konuyu enine boyuna düşünerek hareket edersek ortaya nasıl bir sonuç çıkar sizce? Söyleyeyim; zamanımızı sadece hayatımızda biri olacak diye, bizi hak etmeyen bir erkeğin etkisi altında geçirmek zorunda kalmayız mesela. Kötü giden ve beni sürekli dibe çeken bir ilişkinin tarafı olmaktansa, yalnız başıma mutlu olmayı tercih ederim.