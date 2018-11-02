Güçlü kaşların yeni sırrı: Kaş peeling'i! İşte izleyeceğiniz yol

NASIL UYGULAMALI?

Haftada iki kez yapacağınız bu uygulamayı vücudun en ince ve hassas derisini taşıyan göz bölgesinin yakınında yapacağınız için çok dikkatli olmalısınız. Az bir miktarda ürünü serçe parmağınıza alarak kaş çevresine nazik dairesel hareketlerle yedirin ve bol suyla durulayın.

NASIL İŞE YARIYOR?

Peelingle kaş diplerinizi ölü hücrelerden arındırarak batık tüyleri dışarı çıkarabilir ve kan dolaşımını hızlandırarak kaş uzamasını destekleyebilirsiniz. Bonus olarak kaş çevresinde pürüzsüzleşen cildiniz size daha düzgün bir fondöten bitişi verecektir. Kaş besleyici ürünleri de peeling'den hemen sonra uygulayarak daha hızlı ve etkili bir şekilde cilde nüfuz etmelerini sağlayabilir ve gür kaşlara kavuşmanızın süresini kısaltabilirsiniz.

Kaş artistlerinin de önerdiği bu kolay uygulama bizi uzun dönemdir gündemden düşmeyen 'tom boy' kaşlarına kavuşturacaksa denemeye değer!

3 ADIMDA GÜR KAŞLAR

KAŞ MASAJI

Daha hızlı kan akışı ve sonucunda daha hızlı uzayan kaşlar için kaşlarınıza her gün 1 dakika masaj yapın. 30 saniye boyunca parmak uçlarınızla yapacağınız küçük darbelerden sonra 30 saniye de yuvarlak hareketlerle parmaklarınızı kaşınız boyunca gezdirin. Ekstra etki için kan dolaşımını hızlandıran göz kremlerinden de yardım alabilirsiniz.