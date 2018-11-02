KADIN

Güçlü kaşların yeni sırrı: Kaş peeling'i! İşte izleyeceğiniz yol

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Cilt bakımında kan dolaşımını ve hücre yenilenmesini hızlandıran peeling'in önemini bilmeyen yok. Peki kaşlarına peeling yapmanın önemi hiç aklınıza geldi mi? Cilt bakım rutininizde kaşlarınıza ayıracağınız 15-20 saniyelik bir zaman gür ve sağlıklı kaşların yeni sırrı. Daha yoğun ve gür kaşlara sahip olmak için bu adımları uygulamanız yeterli.

Güçlü kaşların yeni sırrı: Kaş peeling'i! İşte izleyeceğiniz yol

NASIL UYGULAMALI?

Haftada iki kez yapacağınız bu uygulamayı vücudun en ince ve hassas derisini taşıyan göz bölgesinin yakınında yapacağınız için çok dikkatli olmalısınız. Az bir miktarda ürünü serçe parmağınıza alarak kaş çevresine nazik dairesel hareketlerle yedirin ve bol suyla durulayın.

NASIL İŞE YARIYOR?

Peelingle kaş diplerinizi ölü hücrelerden arındırarak batık tüyleri dışarı çıkarabilir ve kan dolaşımını hızlandırarak kaş uzamasını destekleyebilirsiniz. Bonus olarak kaş çevresinde pürüzsüzleşen cildiniz size daha düzgün bir fondöten bitişi verecektir. Kaş besleyici ürünleri de peeling'den hemen sonra uygulayarak daha hızlı ve etkili bir şekilde cilde nüfuz etmelerini sağlayabilir ve gür kaşlara kavuşmanızın süresini kısaltabilirsiniz.
Kaş artistlerinin de önerdiği bu kolay uygulama bizi uzun dönemdir gündemden düşmeyen 'tom boy' kaşlarına kavuşturacaksa denemeye değer!

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3 ADIMDA GÜR KAŞLAR

KAŞ MASAJI

Daha hızlı kan akışı ve sonucunda daha hızlı uzayan kaşlar için kaşlarınıza her gün 1 dakika masaj yapın. 30 saniye boyunca parmak uçlarınızla yapacağınız küçük darbelerden sonra 30 saniye de yuvarlak hareketlerle parmaklarınızı kaşınız boyunca gezdirin. Ekstra etki için kan dolaşımını hızlandıran göz kremlerinden de yardım alabilirsiniz.

CIMBIZA VEDA

Siz de ince kaşların moda olduğu zamanlardan muzdaripseniz kaş randevunuzu iptal edin ve cımbızlara bir süre veda edin. Kaşlarınızı almaya mola verdiğiniz bu süreçte yoğun pigmentli kapatıcılarla çıkan dağınık kılları kamufle edebilirsiniz. Eğer çok rahatsız olursanız uzakta çıkan tüyleri kaş şekillendirici jiletlerle düzenleyebilirsiniz.

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BAKIM KÜRLERİ

Yüzünüzü temizleyip günlük bakım rutininizi uyguladıktan sonra kaşlarınızı da şımartmayı unutmayın. Masajınızdan sonra uygulayacağınız özel bakım kürleri ile boşluklarda çıkacak yeni tüyleri destekleyebilirsiniz. Düzenli olarak uygulayacağınız yeniden yapılandırıcı ürünlerle birkaç hafta sonra dolgun kaşlara merhaba diyeceksiniz.

BONUS: KAŞINIZA DERİNLİK VERİN

Tüm bu kalın kaş serüveninizde güzelliğinizden taviz vermemek ve kısa yoldan Cara Delevingne’yi kıskandıracak kaşlar için makyaj rutininize birkaç farklı renkte ve yapıda kaş ürünü ekleyin. Krem ve kalem ürünlerle farklı tonları kullanarak kıl görünümü verdikten sonra kaş farıyla boşlukları doldurun. Son dokunuş olarak sezonun trendi dağınık görünüm için fiber bazlı bir kaş maskarasıyla kaşlarınızı tarayın ve sabitleyin.

Kaynak: Posta

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kaş peelingi peeling

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