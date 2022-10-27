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Gücüyener: “Gösterdikleri gerekçe her ne olursa olsun itibar etmeyin”

27.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Hiçbir arabulucu tehditvari şekilde, mesaj ile ödeme talep etmez.

Gücüyener: “Gösterdikleri gerekçe her ne olursa olsun itibar etmeyin”

İç Anadolu Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Hiçbir arabulucu tehditvari şekilde, mesaj ile ödeme talep etmez. Hukuk bürolarının ve arabuluculuk şirketlerinin unvanları kullanılarak para talep ediliyor. Bu açıkça dolandırıcılıktır” dedi.
Son dönemlerde arabulucu olduklarını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüpheliler hakkında uyarılarda bulunan İç Anadolu Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “İnsanları kandırarak para talep etme yöntemlerinin ve mağdurlarının çokluğu korkutucu boyutta. Benim de ortağı olduğum İç Anadolu Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin adı kullanılarak para talep edildiği bilgisini aldık. Bu doğrultuda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bizi biri iki saat içinde onlarca kişi aradı. Mağdur etmeye çalıştıkları kişi sayısı da çok fazla. Mağdurlara borçlarının olduğu, hemen ödeme yapmazlarsa ödeyecekleri rakamın on katı fazlasını ödeyecekleri gibi söylemlerde bulunuluyor. Evlerine, iş yerlerine haciz geleceği yönünde mesajlar atılıyor” ifadelerini kullandı.
“Size ödeme yapmanız için söylenenlerin hepsi dolandırıcılık yöntemi”
Dolandırıcıların farklı yöntemleri kullanarak vatandaşlardan para talep ettiğini vurgulayan Gücüyener, “Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucular pek çok uzmanlık eğitimi almak ve ilgili sınavda başarılı olarak bu unvanı kullanmaya ve sicile kayıt olmaya hak kazanır. Hiçbir arabulucu tehditvari şekilde, mesaj ile ödeme talep etmez. Herhangi bir hesap numarasına doğrudan para yatırmanız talebi ile aramaz. Hukuk bürolarının ve arabuluculuk şirketlerinin unvanları kullanılarak para talep ediliyor. Bu açıkça dolandırıcılıktır. Mesaj yolu ile ödeme talep edenlere dolandırıcılık mağduru olmamak için itibar etmeyin. Çok farklı hileli davranışlar uyguluyor, kişileri korkutuyor, baskı altında olmalarından faydalanıp para talep ediyorlar. Bakın gösterdikleri gerekçe her ne olursa olsun itibar etmeyin. İkna olmayın, ödeyeyim kurtulayım gibi bir zanna kapılmayın. Size ödeme yapmanız için söylenenlerin hepsi dolandırıcılık yöntemi” şeklinde konuştu.

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