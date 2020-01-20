GUHEM’le havamız yerinde

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK iş birliğiyle şehre kazandırılan ve 23 Nisanda açılması planlanan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Merkezdeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in Bursa’nın en prestijli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Yıllık 150 bine yakın ziyaretçisiyle Bursa’nın teknoloji üssü hâline gelen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin hemen yanına Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK iş birliğiyle yaptırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, Bursa’yı uzay ve havacılık alanında zirveye taşıyacak. Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanda, 154 adet interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi (simülatörler), uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgâr tünelini içerecek GUHEM, zeplin şeklindeki mimarisiyle kente değer katan âbide bir eser olacak.

Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in Bursa’nın en prestijli projelerinden biri olacağını söyledi. Bir aksilik olmazsa merkezin, Science Expo’nun kapanış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda GUHEM’in açılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Burası, geleceğimiz olan yavrularımızın, gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri, özellikle uzay teknolojileriyle tanışmaları, yüksek teknolojiyi tanımaları ve özellikle de havacılıkla alâkalı özel eğitimler alacakları çok güzel bir mekân olacak. Gerçekten hummalı bir çalışma var. Bir taraftan ortamlar hazırlanmaya çalışılıyor, diğer taraftan deney düzenekleri yerleştiriliyor. Havacılığın tarihçesi burada görsellerle ortaya konuyor. Ama özellikle çocukların bu konuda eğitim alabilecekleri ortamlar hazırlanıyor. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Bursa inşallah pilot yetiştiren, pilot yetiştirme noktasında ön ayak olan önemli şehirlerden biri olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 Aralık 2018’de yayımlanan kararnameyle kurulan ve Türkiye’nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının halka tanıtılması hususunda GUHEM’in önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Mimarîsiyle zeplin şeklinde olduğu için Bursa’mıza ayrı bir değer katacağını düşünüyorum. Bilim Teknoloji Merkezi, GUHEM, fuar alanı, yeni adliye binası gibi yapılarla bu bölge özel bir mekâna dönüştü. Cumhurbaşkanımızın da özel önemsediği bu proje sebebiyle çok heyecanlı olduğumuzu ve 23 Nisan 2020’yi büyük bir merakla beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

