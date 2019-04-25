KADIN

Gül hastalığıyla mücadele eden kadınlar farkındalık oluşturmak istiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 25.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Gül hastalığıyla mücadele eden kadınlar, farkındalık oluşturmak için makyajız fotoğraflarını paylaşıyor. #RosaceaNoFilter hashtagini kullarak sosyal medyada paylaşım yapan kadınlar güçlü olduklarını göstermek istiyor.

Gül hastalığıyla mücadele eden kadınlar farkındalık oluşturmak istiyor

Dünyadaki milyonlarca insan, yüzünü etkileyen uzun süreli bir cilt rahatsızlığı olan rosacea (gül hastalığı) ile yaşıyor.

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Bu hastalıkta belirtiler, genellikle cildin kısa bir süre için kırmızıya döndüğü kızarıklık dönemleriyle başlar, ancak durum ilerledikçe diğer belirtiler de gelişebilir.

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Tekrarlama ihtimali olan bu hastalıkla mücadele eden kadınlar farkındalık oluşturmak için fotoğraflarını paylaşıyor ve hastalıklarıyla ilgili durumlarını paylaşıyorlar.

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Çoğu zaman evden dışarı bile çıkamadıklarını söyleyen kadınlar, bunun utanma ile ilgili olmadığını, yalnızca ciltleriyle ilgili sorulan sorulardan sıkıldıkları için yaptıklarını dile getiriyorlar.

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Ciltlerindeki kızarıklıkların ağrı, zonklama ve yanma hissi bıraktığını ifade eden birçok kadın, 666 binlik rosacea_beyondthevisible instagram hesabında aynı hastalıktan muzdarip olan kadınlarla tanışıp, biz de varız diyorlar. Ve yaşadıkları acıların biraz olsun hafiflemesini istiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
gül hastalığı #RosaceaNoFilter

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