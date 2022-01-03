KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gül suyunu yalnızca tonik olarak kullananlar: Gül suyunun cilt bakımında nasıl kullanılabileceğini biliyor musunuz?

Gül suyunu yalnızca tonik olarak kullananlar: Gül suyunun cilt bakımında nasıl kullanılabileceğini biliyor musunuz?

03.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşüyle ve mis kokusuyla gönülleri fetheden gül, damıtılarak elde edilen suyu ile de cilde oldukça faydalı. Son yılların en büyük trendi olan doğal ürün arayışında imdadınıza koşan gül suyunun cilt bakımında ne gibi maharetleri var merak ediyor musunuz? Ferahlatıcı gül suyunun, cilt bakımında kullanımını sizler için araştırdık.

Gül suyunu yalnızca tonik olarak kullananlar: Gül suyunun cilt bakımında nasıl kullanılabileceğini biliyor musunuz?

Gül suyu, geçmişten beri birçok farklı alanda kullanımıyla karşımıza çıkar. Yemekler, şerbetler, parfümler ve cilt temizleyiciler bunlardan yalnızca birkaçı. Gül yağının parfüm sanayisinde pahalı bir ürün olarak kullanıldığını herkes bilir, bunun yanında gül suyu daha uygun fiyatıyla market raflarında yerini alıyor. Gül suyunun sivilceleri azalttığı, ciltteki enfeksiyonu giderdiği, yaşlanmaya karşı anti-aging etkisi yaptığı, yanık ve yara izlerine iyi geldiği, gözenekleri sıkılaştırdığı ve cilt tonunu eşitlediği biliniyor. ''Peki bu etkileri görebilmek için gül suyunu cilt bakımında nasıl kullanmalıyım?'' diyorsanız, gül suyunun cilt bakımında kullanımının detayları yazımızda.

GÜL SUYU CİLT BAKIMINDA EN ETKİLİ NASIL KULLANILIR?

  • Ev ortamında doğal yollarla cildinize yaşlanma karşıtı bir bakım yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Aktardan aldığınız kuşburnu yağının içine birkaç damla gül suyu damlatın. Avucunuzda ısıttıktan sonra karışımı yüzünüze bir pamuk yardımıyla yedirin.

  • Sürekli biten ve bütçenizi yoran pahalı toniklerden sıkıldıysanız gül suyunu tonik olarak kullanmayı deneyin. Bir pamuğa biraz gül suyu damlatın. Temizlenmiş cildinize yavaş yavaş pamuğu uygulayın. Gül suyu toniği gözeneklerinizi sıkılaştırır ve cildinizi nemlendirerek daha genç bir görünüme kavuşturur.

  • Evde doğal maskeler yapmaya karar verdiyseniz gül suyunu su yerine kullanabilirsiniz. Örneğin, kil maskesi yapmak istediğiniz zaman, maskeye kıvam vermek için su yerine gül suyu kullanabilirsiniz. Böylece kilin gözenek sıkılaştırıcı ve sebum emici özelliğini arttırabilirsiniz.

  • Cildiniz gün içerisinde yorgun düşüyor ve kuruyorsa gül suyu ile bu sorunu çözmeniz mümkün. Bir sprey şişesine gül suyu ekleyin. Cildiniz kuruduğunda spreyi yüzünüze püskürtün ve nemlenen cildiniz ile güne kaldığı yerden devam edin.

  • Sabah uyandınız ve aynada gözlerinizi şiş ve yorgun gördüyseniz gül suyu hemen yardımınıza koşacak. Dolapta soğuyan gül suyunun içine pamuk batırın ve fazlasını sıkın. Gözünüzü kapatarak pamuğu gözünüze yerleştirin ve 5 dakika bekletin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son!Yeni makyaj malzemelerine fazla para harcamaya son!
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçlarıCilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüleri olay oldu

Sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüleri olay oldu

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

İzleyenlerin gözünden kaçmadı! "Havada aşk kokusu var"

İzleyenlerin gözünden kaçmadı! "Havada aşk kokusu var"

Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu'na şarkılı gönderme! Aralarının açık olduğu iddia edilmişti...

Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu'na şarkılı gönderme! Aralarının açık olduğu iddia edilmişti...

Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da...

Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da...

İlginizi Çekebilir

Sürekli oje değiştirmekten sıkılanlar için evde kalıcı oje rehberi

Sürekli oje değiştirmekten sıkılanlar için evde kalıcı oje rehberi

Şansınız artacak! 2022 balık burcunu neler bekliyor?

Şansınız artacak! 2022 balık burcunu neler bekliyor?

Fazla kilolara karşı kombinlerin gücü!

Fazla kilolara karşı kombinlerin gücü!

Aşk hayatında yeni gelişmeler! 2022 akrep burcunu neler bekliyor?

Aşk hayatında yeni gelişmeler! 2022 akrep burcunu neler bekliyor?

Aile hayatınız aktif olacak! 2022 başak burcunu neler bekliyor?

Aile hayatınız aktif olacak! 2022 başak burcunu neler bekliyor?

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.