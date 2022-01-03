Gül suyunu yalnızca tonik olarak kullananlar: Gül suyunun cilt bakımında nasıl kullanılabileceğini biliyor musunuz?

Gül suyu, geçmişten beri birçok farklı alanda kullanımıyla karşımıza çıkar. Yemekler, şerbetler, parfümler ve cilt temizleyiciler bunlardan yalnızca birkaçı. Gül yağının parfüm sanayisinde pahalı bir ürün olarak kullanıldığını herkes bilir, bunun yanında gül suyu daha uygun fiyatıyla market raflarında yerini alıyor. Gül suyunun sivilceleri azalttığı, ciltteki enfeksiyonu giderdiği, yaşlanmaya karşı anti-aging etkisi yaptığı, yanık ve yara izlerine iyi geldiği, gözenekleri sıkılaştırdığı ve cilt tonunu eşitlediği biliniyor. ''Peki bu etkileri görebilmek için gül suyunu cilt bakımında nasıl kullanmalıyım?'' diyorsanız, gül suyunun cilt bakımında kullanımının detayları yazımızda.

GÜL SUYU CİLT BAKIMINDA EN ETKİLİ NASIL KULLANILIR?

Ev ortamında doğal yollarla cildinize yaşlanma karşıtı bir bakım yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Aktardan aldığınız kuşburnu yağının içine birkaç damla gül suyu damlatın. Avucunuzda ısıttıktan sonra karışımı yüzünüze bir pamuk yardımıyla yedirin.

Sürekli biten ve bütçenizi yoran pahalı toniklerden sıkıldıysanız gül suyunu tonik olarak kullanmayı deneyin. Bir pamuğa biraz gül suyu damlatın. Temizlenmiş cildinize yavaş yavaş pamuğu uygulayın. Gül suyu toniği gözeneklerinizi sıkılaştırır ve cildinizi nemlendirerek daha genç bir görünüme kavuşturur.

Evde doğal maskeler yapmaya karar verdiyseniz gül suyunu su yerine kullanabilirsiniz. Örneğin, kil maskesi yapmak istediğiniz zaman, maskeye kıvam vermek için su yerine gül suyu kullanabilirsiniz. Böylece kilin gözenek sıkılaştırıcı ve sebum emici özelliğini arttırabilirsiniz.

Cildiniz gün içerisinde yorgun düşüyor ve kuruyorsa gül suyu ile bu sorunu çözmeniz mümkün. Bir sprey şişesine gül suyu ekleyin. Cildiniz kuruduğunda spreyi yüzünüze püskürtün ve nemlenen cildiniz ile güne kaldığı yerden devam edin.

Sabah uyandınız ve aynada gözlerinizi şiş ve yorgun gördüyseniz gül suyu hemen yardımınıza koşacak. Dolapta soğuyan gül suyunun içine pamuk batırın ve fazlasını sıkın. Gözünüzü kapatarak pamuğu gözünüze yerleştirin ve 5 dakika bekletin.



