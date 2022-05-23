Gülbin Tosun kimdir, neden gündem oldu? Gülbin Tosun aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir?

FOX Ana Haber Hafta Sonu spikeri Gülbin Tosun'un takipçisine verdiği yanıt ve kullandığı sözler gündem oldu. Ünlü spikerin memleketi, yaşı ve evli olduğu kişi gibi detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Gülbin Tosun kimdir, neden gündem oldu?

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okumuştur. Reuters haber ajansında staj yapan Tosun, 1995 senesinde Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yapmıştır. 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sunmuştur. 2000 yılında ise Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yapmştır. 2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sunmuştur.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunan Tosun, 2009 senesinden beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

GÜLBİN TOSUN'UN EŞİ KİMDİR?

Atıf Ünaldı ile 2011 yılında evlenmiş olan Gülbin Tosun 2013 yılında boşanmıştır. Gülbin Tosun şu an evli değildir.

GÜLBİN TOSUN'UN KARDEŞİ KİM?

Gülbin Tosun'un kardeşi ise FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'dur.

GÜLBİN TOSUN NEDEN GÜNDEM OLDU?

9 yaşında sokak köpeği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi, Tosun'a, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar mezarda bile rahat yok, mezarda" şeklinde bir yorumda bulundu.

Tosun'un ise bu yoruma, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yanıtını vermesi tepki çekti.

