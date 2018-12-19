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Güldal Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Portakal tepkisi: Yeter artık

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 07:47 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanvekili ve suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal için "Bu millet patlatır enseni," ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da yaptığı konuşmada Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ı hedef alarak, “Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” demişti.

GÜLDAL MUMCU: YETER ARTIK

Erdoğan’ın Fatih Portakal’a yönelik bu açıklamasına, katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, “Yeter artık. Gazetecileri katleden zihniyeti teşvik edecek şekilde konuşmayı bırakın” sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Güldal Mumcu’nun sosyal medya hesabından attığı mesaj:

güldal mumcu


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Anahtar Kelimeler:
Güldal Mumcu Uğur Mumcu fatih portakal erdoğan

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