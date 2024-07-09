MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür ekibine Rüştü Onur Atilla'nın özel hayatı soruldu! Onur Buldu dayanamadı

Güldür Güldür ekibine Rüştü Onur Atilla'nın özel hayatı soruldu! Onur Buldu dayanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultan San'ı düğününde Güldür Güldür ekibi de yalnız bırakmadı. Ekibe yeniden dönen Onur Buldu da düğündeydi. Muhabirler ekibe Rüştü Onur Atilla'nın boşanma süreci sonrasında yaşananları sorunca Onur Buldu dayanamadı.

Güldür Güldür ekibine Rüştü Onur Atilla'nın özel hayatı soruldu! Onur Buldu dayanamadı

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi, Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan San evlendi. Başarılı yönetmeni Güldür Güldür ekibi özel gününde yalnız bırakmadı.

Magazin Burada muhabirleri ekibe dönen Onur Buldu'ya da mikrofon uzattı. Güldür Güldür oyuncularından Rüştü Onur Atilla'nın boşandıktan sonra Nez ile aşk yaşamaya başlaması ve ihanet iddiaları düğünde ekip arkadaşlarına soruldu.

Onur Buldu muhabirlere gülerek "Millet evleniyor bu neyin röportajı" dedi. Daha sonra soruyu duyan Buldu kendini tutamayarak şunları söyledi:

yıyuoyo

"Evde yakaladım" deyip itiraf etti! Eski eşine gönderme "Evde yakaladım" deyip itiraf etti! Eski eşine gönderme

"Ya özel hayattır bizi ilgilendirmez. Gereksiz bir konu. Gündemi meşgul edecek bir şey değil. Bence konuşmaya bile gerek yok. Boşanma konuşmayalım evlilik günü."

uyıoıu
Ekipte yer alan diğer oyuncular da soru karşısında çok da yorum yapmak istemedi. Onur Buldu o sırada araya girerek "Hadi gidelim" dedi.

*Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur yarışmacısına 3 kadın saldırdı! "Kafama çakı sokup merdivenden aşağı attılar"Kısmetse Olur yarışmacısına 3 kadın saldırdı! "Kafama çakı sokup merdivenden aşağı attılar"
Ağır ceza şoku! İddianame iade edildi Ağır ceza şoku! İddianame iade edildi
Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli... Emirgan’daki villası icradan satışa çıkarıldı! Muhammen bedeli...
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Onur Buldu Rüştü Onur Atilla
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil

Benim çocuklarım sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.