Güldür Güldür ekibine Rüştü Onur Atilla'nın özel hayatı soruldu! Onur Buldu dayanamadı

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi, Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan San evlendi. Başarılı yönetmeni Güldür Güldür ekibi özel gününde yalnız bırakmadı.

Magazin Burada muhabirleri ekibe dönen Onur Buldu'ya da mikrofon uzattı. Güldür Güldür oyuncularından Rüştü Onur Atilla'nın boşandıktan sonra Nez ile aşk yaşamaya başlaması ve ihanet iddiaları düğünde ekip arkadaşlarına soruldu.

Onur Buldu muhabirlere gülerek "Millet evleniyor bu neyin röportajı" dedi. Daha sonra soruyu duyan Buldu kendini tutamayarak şunları söyledi:

"Ya özel hayattır bizi ilgilendirmez. Gereksiz bir konu. Gündemi meşgul edecek bir şey değil. Bence konuşmaya bile gerek yok. Boşanma konuşmayalım evlilik günü."



Ekipte yer alan diğer oyuncular da soru karşısında çok da yorum yapmak istemedi. Onur Buldu o sırada araya girerek "Hadi gidelim" dedi.

*Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.







