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Güldür Güldür’ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya göğüs dekolteli pozuna ilk yorum sevgilisinden geldi

08.08.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Yılmazkaya'nın paylaşımına ilk yorum ise sevgilisinden geldi.

Güldür Güldür’ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya göğüs dekolteli pozuna ilk yorum sevgilisinden geldi

Güldür Güldür Show'un başarılı ismi Meltem Yılmazkaya, canlandırdığı Mehtap karakteriyle büyük ün kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yılmazkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

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Büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, "öperim o kalbi" yorumuyla karşılık verdi.

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Müzisyen Kadir Doğan ile birlikte olan Meltem Yılmazkaya, mutluluk karesini sosyal medyada paylaşmıştı.

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Güldür Güldür Meltem Yılmazkaya
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