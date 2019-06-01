Güler Sabancı'dan Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde inceleme

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yapımı devam eden Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ndeki son etap çalışmalarını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yerinde inceledi.

Sabancı Üniversitesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nin tamamlanması için yapılan çalışmalarda son aşamalara gelindi. Atölye binasındaki çalışmalar inceleyen Güler Sabancı, projeye yörenin sahip çıkarak uzun yıllar yaşatılmasını istediklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın da katıldığı inceleme gezisinde, proje kapsamında, atölyeleşme sürecine yönelik ürün odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirilmesi amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, ileriye dönük olarak kurumlar arası protokol imzalanarak projenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karar verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı başta olmak üzere, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerine, ilçedeki öğrencilere yönelik yapmış oldukları katkı için teşekkür etti.

Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan eğitimler 2 hafta sürecek ve 3 ayrı programdan oluşacak. Yirmişer kişilik gruplardan oluşacak öğrencilere algoritma, kodlamaya giriş, ardunio eğitimi ve oyun tasarımı, gençlere ve kadınlara ise fikirlerini nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda eğitimler verilecek.